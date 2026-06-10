La vida sentimental de Karola Alcendra, exparticipante de La casa de los famosos, vuelve a ser tema de conversación entre los seguidores de los realities y las redes sociales. Desde su participación en La Prisión de Destino, programa que actualmente se graba en Miami, ella decidió responder a las especulaciones que durante los últimos meses la han vinculado sentimentalmente con Eidevin López.

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Los rumores comenzaron tras la cercanía que ambos demostraron durante su paso por La Casa de los Famosos, donde su química llamó la atención de los televidentes y generó múltiples comentarios sobre una posible relación fuera de cámaras.

Ahora, en medio del encierro que vive en el reality estadounidense, Karola decidió aclarar cuál es realmente su situación sentimental.

Karola negó tener novio fuera del reality

Durante una conversación con algunos de sus compañeros dentro de La Prisión de Destino, la influenciadora fue consultada directamente sobre los rumores que la relacionan con Eidevin López.

Sin rodeos, Karola respondió con una frase que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

“Yo ahí afuera no tengo novio”, afirmó la participante, dejando claro que actualmente no mantiene una relación formal ni ha oficializado un romance con el creador de contenido.