La vida sentimental de Karola Alcendra, exparticipante de La casa de los famosos, vuelve a ser tema de conversación entre los seguidores de los realities y las redes sociales. Desde su participación en La Prisión de Destino, programa que actualmente se graba en Miami, ella decidió responder a las especulaciones que durante los últimos meses la han vinculado sentimentalmente con Eidevin López.
Los rumores comenzaron tras la cercanía que ambos demostraron durante su paso por La Casa de los Famosos, donde su química llamó la atención de los televidentes y generó múltiples comentarios sobre una posible relación fuera de cámaras.
Ahora, en medio del encierro que vive en el reality estadounidense, Karola decidió aclarar cuál es realmente su situación sentimental.
Karola negó tener novio fuera del reality
Durante una conversación con algunos de sus compañeros dentro de La Prisión de Destino, la influenciadora fue consultada directamente sobre los rumores que la relacionan con Eidevin López.
Sin rodeos, Karola respondió con una frase que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.
“Yo ahí afuera no tengo novio”, afirmó la participante, dejando claro que actualmente no mantiene una relación formal ni ha oficializado un romance con el creador de contenido.
Sus declaraciones fueron suficientes para frenar las especulaciones sobre un supuesto noviazgo, aunque también despertaron nuevas preguntas entre sus seguidores.
El vínculo con Eidevin sigue siendo especial
A pesar de negar que exista una relación sentimental formal, Karola aprovechó el momento para destacar la importancia que tiene Eidevin en su vida.
La creadora de contenido aseguró que él se ha convertido en una de las personas que más apoyo le ha brindado durante su participación en el reality, especialmente ahora que se encuentra lejos de Colombia.
“Hay una persona afuera que me está apoyando muchísimo”, expresó ante sus compañeros.
Aunque evitó etiquetar la relación, dejó claro que existe una conexión cercana y un profundo cariño entre ambos.
Karola habló del afecto que siente por Eidevin
Durante la misma conversación, la participante explicó que la relación que mantiene con Eidevin está basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo.
“Realmente le tengo mucho cariño y mucho afecto”, aseguró.
Estas palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una confirmación de que existe una relación especial, aunque por ahora ninguno de los dos ha hablado de un compromiso sentimental o de una relación oficial.
La cercanía entre Karola y Eidevin López comenzó a llamar la atención durante su participación en La Casa de los Famosos, donde compartieron diferentes momentos que generaron comentarios entre los seguidores del programa.
Las muestras de afecto, la complicidad y la conexión que demostraron frente a las cámaras hicieron que muchos espectadores comenzaran a especular sobre la posibilidad de un romance.
Sin embargo, hasta el momento ambos han mantenido una postura prudente frente a las versiones que circulan en redes sociales.