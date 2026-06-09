¿Quién es Rafael Cruz, el encargado de asumir la UNGRD tras la renuncia de Carrillo?

El Gobierno Nacional dejó encargada la dirección de la UNGRD a Rafael Enrique Cruz Rodríguez tras la salida de Carlos Carrillo. El funcionario venía desempeñándose como subdirector general de la entidad.

El relevo en la UNGRD

Rafael Enrique Cruz Rodríguez quedó al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como director encargado, luego de la salida de Carlos Alberto Carrillo Arenas de la dirección general de la entidad.

El cambio se produce después de que Carrillo presentara su renuncia al cargo, en medio de la suspensión provisional ordenada por la Procuraduría General de la Nación por una investigación relacionada con presunta participación indebida en política. La decisión administrativa deja a Cruz como responsable encargado de una entidad clave para la atención de emergencias, la coordinación del riesgo y el manejo de desastres en el país.

Cruz no llega como un funcionario externo a la estructura de la UNGRD. Hasta ahora se desempeñaba como subdirector general de la entidad, cargo desde el cual participaba en la coordinación de procesos estratégicos y operativos. Según la información pública de la Unidad, su perfil combina experiencia en planeación urbana, proyectos de infraestructura y formulación de política pública.

Perfil y trayectoria

Rafael Enrique Cruz Rodríguez es arquitecto de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Planeación Urbana y Regional de la misma institución. Su hoja de vida pública registra que está vinculado a la UNGRD desde abril de 2024 como subdirector.

Antes de llegar a la entidad, Cruz trabajó en el Concejo de Bogotá, donde aparece registrado como asesor entre enero de 2020 y diciembre de 2023. También ha tenido experiencia en proyectos relacionados con diseño urbano, infraestructura y vivienda rural, según la reseña institucional publicada por la UNGRD.

Su paso por el Concejo lo conecta con la trayectoria de Carlos Carrillo, quien fue concejal de Bogotá antes de llegar a la dirección de la Unidad en marzo de 2024. En ese sentido, Cruz hacía parte del equipo técnico y administrativo que acompañó la etapa más reciente de la entidad, marcada por intentos de reorganización tras el escándalo de corrupción que golpeó a la UNGRD durante la administración anterior.

Sin embargo, su nombre también ha aparecido en actuaciones de control. En marzo de 2026, la Procuraduría informó que lo vinculó a una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en un proceso de contratación de 2024, cuando, según el organismo, habría participado en documentos relacionados con estudios previos y certificaciones de idoneidad. Hasta ahora, esa actuación corresponde a una investigación y no a una sanción.

La UNGRD tiene entre sus tareas dirigir y coordinar la gestión del riesgo de desastres en Colombia, lo que incluye acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de emergencias. Por eso, el encargo de Cruz implica mantener la operación de una entidad que trabaja con gobiernos locales, entidades nacionales y organismos de respuesta.

Por ahora, el Gobierno deberá definir si mantiene a Cruz como encargado por un periodo más amplio o si nombra a un nuevo director en propiedad. Mientras tanto, la entidad continúa con sus funciones en medio de la temporada de lluvias, la atención de emergencias territoriales y el seguimiento de los procesos administrativos que venían en curso.