El Tribunal Superior de Bogotá ordenó retirar en un plazo máximo de 24 horas la publicidad de la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella que utilice la bandera de Colombia, el escudo nacional, otros símbolos patrios o expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

La medida fue adoptada de manera provisional dentro de una acción de tutela admitida por la Sala Civil del Tribunal, mientras se estudia de fondo una denuncia relacionada con el uso de símbolos representativos de la Nación en propaganda electoral.

Tribunal ordena retirar publicidad de De La Espriella con bandera de Colombia

De acuerdo con el auto judicial, la orden cobija al candidato presidencial Abelardo Gabriel de La Espriella Otero, a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo Abondano, al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria y a las demás personas o entidades vinculadas al proceso.

La providencia dispone que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, sea retirada toda la propaganda política difundida en páginas web, medios de comunicación, redes sociales y demás canales de comunicación que haga uso de símbolos patrios.

La medida incluye específicamente la bandera de Colombia, el escudo nacional, figuras representativas de la Nación, imágenes alusivas a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como emblemas asociados a estas instituciones.

Asimismo, ordena retirar piezas publicitarias que utilicen las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

¿Por qué el Tribunal tomó esta decisión?

La orden fue emitida como medida provisional dentro de una tutela presentada por Dylan Lizarrzo Ramos y admitida por el magistrado Rafael Alberto Chavarro Poveda.

El objetivo de la medida es evitar que continúe circulando el material cuestionado mientras la justicia estudia de fondo si el uso de estos elementos se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la propaganda electoral.

Es importante aclarar que el Tribunal aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el fondo del caso, sino que adoptó una medida temporal mientras avanza el trámite judicial.

CNE deberá recibir la publicidad retirada

El auto judicial ordena que toda la propaganda retirada sea archivada, preservada y remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que haga parte de las actuaciones administrativas correspondientes.

Además, solicita al organismo electoral enviar de manera inmediata el expediente relacionado con la denuncia presentada contra la campaña de Abelardo de La Espriella y el grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria.

Las partes tendrán un día para ejercer su defensa

El Tribunal otorgó un plazo de un día hábil a los accionados y vinculados para presentar sus argumentos, ejercer su derecho de defensa y solicitar las pruebas que consideren pertinentes.

La decisión se produce en medio de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 y abre un nuevo frente jurídico para la campaña de Abelardo de La Espriella, mientras la justicia define si el uso de símbolos patrios y determinadas expresiones puede mantenerse dentro de la publicidad electoral.