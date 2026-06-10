Lina Tejeiro comparte detalles inéditos sobre su embarazo

La noticia del embarazo de Lina Tejeiro continúa generando interés entre sus seguidores. Luego de confirmar que se convertirá en madre por primera vez, ella decidió compartir nuevos detalles sobre esta etapa personal y responder una de las preguntas más frecuentes que ha recibido desde que hizo pública la noticia.
Durante una reciente entrevista con Buen día Colombia, la actriz reveló que ya conoce el sexo de su bebé. Sin embargo, sorprendió al anunciar que, por ahora, prefiere mantener esa información en privado.
Lina Tejeiro confirmó que ya sabe el sexo de su primer hijo
Desde que anunció su embarazo, miles de seguidores han seguido de cerca cada novedad relacionada con la futura maternidad de Lina Tejeiro. Una de las principales incógnitas era precisamente si esperaba una niña o un niño.
Ante la insistencia de los fanáticos, la creadora de contenido aclaró que ya recibió la información, aunque no tiene planes inmediatos de compartirla públicamente.
“Ya conozco el género, pero ustedes aún no lo conocerán”, expresó durante una conversación televisiva.
La declaración generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre cuál podría ser el sexo del bebé.
La actriz quiere vivir la maternidad a su propio ritmo
Más allá de la curiosidad que rodea su embarazo, Lina Tejeiro dejó claro que busca encontrar un equilibrio entre su vida pública y los momentos íntimos que está experimentando.
La llanera explicó que, aunque comparte gran parte de su día a día con sus seguidores, considera importante reservar ciertos aspectos de esta experiencia para ella y su círculo más cercano.
“Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”, afirmó al referirse a la manera en que planea manejar la exposición mediática durante esta etapa.
La decisión ha sido bien recibida por muchos seguidores, quienes han destacado la importancia de respetar los límites personales de las figuras públicas.
Los cambios que ha experimentado durante el embarazo
Durante la entrevista, Lina Tejeiro también habló sobre las transformaciones físicas y emocionales que ha vivido desde que inició su embarazo.
Según explicó, esta nueva etapa ha cambiado algunas de sus rutinas y ha modificado la forma en que percibe diferentes aspectos de su vida cotidiana.
La también empresaria aseguró que está disfrutando plenamente el proceso y que ha preferido vivirlo con tranquilidad, alejándose de presiones externas y enfocándose en su bienestar.
“Todo lo que me dicen, digo que es un mito, mito, mito… me lo estoy disfrutando desde mi intimidad, muy tranquila”, comentó entre risas.
Los rumores que antecedieron la confirmación
La confirmación de su embarazo llegó después de varias semanas de especulaciones en redes sociales y medios de entretenimiento.
La ausencia temporal de Lina Tejeiro en algunas plataformas digitales despertó sospechas entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si estaba atravesando un momento especial en su vida personal.
Finalmente, la actriz confirmó la noticia y desde entonces ha recibido miles de mensajes de felicitación por parte de sus fanáticos y colegas del mundo del entretenimiento.
Mientras continúa desarrollando sus proyectos profesionales, la famosa también se prepara para asumir uno de los retos más importantes de su vida: la maternidad.