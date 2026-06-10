Lina Tejeiro comparte detalles inéditos sobre su embarazo

La declaración generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre cuál podría ser el sexo del bebé.

La actriz quiere vivir la maternidad a su propio ritmo

Más allá de la curiosidad que rodea su embarazo, Lina Tejeiro dejó claro que busca encontrar un equilibrio entre su vida pública y los momentos íntimos que está experimentando.

La llanera explicó que, aunque comparte gran parte de su día a día con sus seguidores, considera importante reservar ciertos aspectos de esta experiencia para ella y su círculo más cercano.

“Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”, afirmó al referirse a la manera en que planea manejar la exposición mediática durante esta etapa.

La decisión ha sido bien recibida por muchos seguidores, quienes han destacado la importancia de respetar los límites personales de las figuras públicas.

Los cambios que ha experimentado durante el embarazo

Durante la entrevista, Lina Tejeiro también habló sobre las transformaciones físicas y emocionales que ha vivido desde que inició su embarazo.

Según explicó, esta nueva etapa ha cambiado algunas de sus rutinas y ha modificado la forma en que percibe diferentes aspectos de su vida cotidiana.

La también empresaria aseguró que está disfrutando plenamente el proceso y que ha preferido vivirlo con tranquilidad, alejándose de presiones externas y enfocándose en su bienestar.

“Todo lo que me dicen, digo que es un mito, mito, mito… me lo estoy disfrutando desde mi intimidad, muy tranquila”, comentó entre risas.

Los rumores que antecedieron la confirmación

La confirmación de su embarazo llegó después de varias semanas de especulaciones en redes sociales y medios de entretenimiento.

La ausencia temporal de Lina Tejeiro en algunas plataformas digitales despertó sospechas entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si estaba atravesando un momento especial en su vida personal.

Finalmente, la actriz confirmó la noticia y desde entonces ha recibido miles de mensajes de felicitación por parte de sus fanáticos y colegas del mundo del entretenimiento.

Mientras continúa desarrollando sus proyectos profesionales, la famosa también se prepara para asumir uno de los retos más importantes de su vida: la maternidad.