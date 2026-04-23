Andrea Guerrero revela su dura batalla contra el cáncer de piel

La periodista y actual presidenta del canal Win Sports, Andrea Guerrero, hizo pública su reciente batalla contra el cáncer de piel, una condición que la obligó a someterse a intervenciones quirúrgicas y a un retiro temporal de sus funciones profesionales. A través de un testimonio detallado, la comunicadora de 42 años reveló las complicaciones de salud que enfrentó tras detectar una lesión en su rostro que inicialmente fue subestimada.

El diagnóstico se produjo luego de que Guerrero identificara una pequeña anomalía en su nariz que no presentaba mejoría con el tiempo. Tras la evaluación dermatológica, se confirmó la presencia de células cancerígenas, lo que derivó en un protocolo médico inmediato para evitar la progresión de la enfermedad en el tejido cutáneo.

Durante este periodo, la ejecutiva se mantuvo alejada de la esfera pública y de la dirección del canal deportivo. Guerrero calificó este proceso como una etapa de profunda vulnerabilidad, señalando la dificultad de conciliar su rol de liderazgo con la necesidad fisiológica de detener sus actividades para permitir la recuperación de su organismo.