Entre el misterio y la evidencia: 47 años tras la verdad

Del Congreso Mundial OVNI 79 a los expedientes secretos y El Día de la Revelación.
Cuando Bogotá miró hacia las estrellas.
El 11 de junio de 1979 inauguramos en Bogotá el Congreso Mundial OVNI 79, junto con el Dr. Miguel Roberto Forero, presidente del CIFO (Centro de Investigación sobre el Fenómeno OVNI). Aquella fecha coincidió con el estreno mundial de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, la célebre película de Steven Spielberg que despertó en millones de personas la posibilidad de que la humanidad no estuviera sola en el universo.
La coincidencia no fue casual. Logramos un acuerdo con la cadena distribuidora de la película para que ambos acontecimientos se complementaran y alcanzaran una proyección internacional. Durante varios días, Bogotá se convirtió en uno de los centros mundiales de discusión sobre el fenómeno OVNI, reuniendo investigadores, periodistas y especialistas de distintos países.
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Entre los invitados se encontraba el Dr. J. Allen Hynek, considerado una de las máximas autoridades mundiales en la investigación de los objetos voladores no identificados. Su presencia en Colombia marcó un momento histórico para quienes llevábamos años intentando comprender uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo.
Hoy, cuarenta y siete años después, otra película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación, llega a las pantallas precisamente un 11 de junio. La diferencia es que esta vez el debate ocurre en un escenario impensable en 1979: gobiernos que reconocen la existencia de fenómenos aéreos no identificados, expedientes secretos que comienzan a abrirse y una humanidad que parece estar más dispuesta a formular preguntas que antes eran consideradas imposibles.
Cuatro días con el hombre que cambió la ufología
Hablar del Congreso Mundial OVNI 79 es hablar inevitablemente de J. Allen Hynek. Antes de convertirse en una referencia mundial de la ufología, Hynek fue astrónomo y asesor científico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Participó en los proyectos Sign, Grudge y Blue Book, programas oficiales destinados a investigar miles de reportes de avistamientos.
Su presencia en Colombia otorgó una enorme credibilidad al evento. Durante los cuatro días que permaneció en nuestro país intercambiamos experiencias, observaciones e hipótesis sobre casos ocurridos en distintas regiones del mundo.
Recuerdo especialmente las horas compartidas en La Calera observando el cielo nocturno. Allí fue testigo de fenómenos luminosos que despertaron su interés y conoció fotografías y reportes colombianos que consideró dignos de estudio.
Hynek regresó a Estados Unidos con material de investigación, fotografías y referencias sobre algunos de los casos analizados durante su visita. Sus comentarios posteriores ayudaron a proyectar internacionalmente el trabajo que se realizaba en Colombia.
Los expedientes secretos salen de las sombras
Durante décadas, los gobiernos negaron, minimizaron o evitaron discutir públicamente el fenómeno OVNI. Sin embargo, algo comenzó a cambiar.
En los últimos años, organismos oficiales estadounidenses han autorizado la divulgación de numerosos documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. La decisión ha generado titulares en todo el mundo y ha despertado especulaciones de toda clase.
¿Por qué abrir ahora esos archivos? La explicación más razonable parece incluir varios factores. El primero es la creciente exigencia de transparencia por parte de ciudadanos, periodistas e investigadores. El segundo está relacionado con la seguridad nacional y la necesidad de determinar si algunos de estos fenómenos corresponden a tecnologías avanzadas desarrolladas por otras potencias. El tercero tiene un componente científico: existen casos que continúan sin explicación y merecen ser estudiados sin prejuicios.
Lo importante es entender que la apertura de estos archivos no constituye una prueba de visitas extraterrestres. Lo que sí demuestra es que algunos fenómenos observados durante décadas continúan desafiando las explicaciones convencionales
Lo que cuarenta y siete años nos han enseñado
Después de casi medio siglo siguiendo este fenómeno, una de las conclusiones más honestas es también una de las más sencillas. Sabemos más. Pero seguimos sin saberlo todo.
La inmensa mayoría de los casos investigados terminan encontrando una explicación lógica. Errores de observación, fenómenos atmosféricos, aeronaves convencionales, satélites o interpretaciones equivocadas explican buena parte de los reportes.
Sin embargo, permanece un gran porcentaje que continúa resistiendo cualquier explicación satisfactoria. Ese porcentaje fue precisamente el que llamó la atención de investigadores como Hynek.
La hipótesis extraterrestre sigue siendo una posibilidad. Pero no es la única. También podrían existir fenómenos físicos aún desconocidos, tecnologías avanzadas que no comprendemos o aspectos de la realidad que apenas comenzamos a explorar.
La verdadera lección de estos cuarenta y siete años no es que tengamos respuestas definitivas. Es que hemos aprendido a formular mejores preguntas.
Spielberg vuelve a tocar la puerta
La nueva película El Día de la Revelación llega en un momento particularmente interesante.
A diferencia de muchas producciones centradas únicamente en invasiones extraterrestres o conflictos espaciales, la propuesta parece enfocarse en las consecuencias humanas de un posible contacto.
La pregunta central no es quiénes son ellos. La pregunta es quiénes somos nosotros.
¿Cómo reaccionaría la humanidad si descubriera que no está sola?
¿Qué ocurriría con nuestras creencias religiosas?
¿Cómo cambiaría la política mundial?
¿Qué impacto tendría en nuestra comprensión de la vida y de nuestro lugar en el universo?
Estas son las preguntas que Spielberg parece querer explorar. Y son exactamente las mismas preguntas que muchos investigadores llevan décadas intentando responder.
Una hipótesis sin fanatismos
La apertura de archivos, el creciente interés científico y la persistencia de casos sin explicación no constituyen una prueba definitiva de la existencia de visitantes extraterrestres.
Pero tampoco justifican el rechazo automático de la posibilidad.
Mi impresión personal es que estamos viviendo una transición cultural. La humanidad parece estar abandonando dos extremos igualmente improductivos: la negación y la credulidad absolutas.
Nos acercamos a una etapa donde el fenómeno puede ser investigado con apertura mental y rigor científico al mismo tiempo. Si alguna inteligencia no humana existe y observa nuestro planeta, el desafío más importante no será tecnológico. Será psicológico, filosófico y espiritual.
La verdadera pregunta no será si ellos pueden llegar hasta nosotros. La pregunta será si nosotros estamos preparados para comprender una realidad más amplia de la que hemos aceptado hasta ahora.
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La gran revelación podría ser otra
Cuando recuerdo aquellos días de junio de 1979 junto al Dr. Miguel Roberto Forero, al Dr. J. Allen Hynek y a cientos de investigadores reunidos en Bogotá, comprendo que la pregunta esencial sigue siendo exactamente la misma.
¿Estamos solos en el Universo?
Cuarenta y siete años después seguimos buscando respuestas. Sin embargo, algo ha cambiado profundamente. Hoy contamos con más información, más tecnología y una conversación mucho más madura sobre el tema. Tal vez la gran revelación no consista en descubrir seres provenientes de otros mundos.
Tal vez la verdadera revelación sea comprender que el universo es mucho más vasto, misterioso y extraordinario de lo que imaginábamos. Y que, en el fondo, la búsqueda de inteligencia más allá de la Tierra también es una búsqueda para comprender mejor quiénes somos nosotros.
Porque quizás el mayor misterio del universo no esté allá afuera. Quizás todavía habite dentro de nosotros.