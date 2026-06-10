Entre el misterio y la evidencia: 47 años tras la verdad

Hablar del Congreso Mundial OVNI 79 es hablar inevitablemente de J. Allen Hynek. Antes de convertirse en una referencia mundial de la ufología, Hynek fue astrónomo y asesor científico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Participó en los proyectos Sign, Grudge y Blue Book, programas oficiales destinados a investigar miles de reportes de avistamientos.



Su presencia en Colombia otorgó una enorme credibilidad al evento. Durante los cuatro días que permaneció en nuestro país intercambiamos experiencias, observaciones e hipótesis sobre casos ocurridos en distintas regiones del mundo.



Recuerdo especialmente las horas compartidas en La Calera observando el cielo nocturno. Allí fue testigo de fenómenos luminosos que despertaron su interés y conoció fotografías y reportes colombianos que consideró dignos de estudio.



Hynek regresó a Estados Unidos con material de investigación, fotografías y referencias sobre algunos de los casos analizados durante su visita. Sus comentarios posteriores ayudaron a proyectar internacionalmente el trabajo que se realizaba en Colombia.

Los expedientes secretos salen de las sombras

Durante décadas, los gobiernos negaron, minimizaron o evitaron discutir públicamente el fenómeno OVNI. Sin embargo, algo comenzó a cambiar.

En los últimos años, organismos oficiales estadounidenses han autorizado la divulgación de numerosos documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. La decisión ha generado titulares en todo el mundo y ha despertado especulaciones de toda clase.

¿Por qué abrir ahora esos archivos? La explicación más razonable parece incluir varios factores. El primero es la creciente exigencia de transparencia por parte de ciudadanos, periodistas e investigadores. El segundo está relacionado con la seguridad nacional y la necesidad de determinar si algunos de estos fenómenos corresponden a tecnologías avanzadas desarrolladas por otras potencias. El tercero tiene un componente científico: existen casos que continúan sin explicación y merecen ser estudiados sin prejuicios.

Lo importante es entender que la apertura de estos archivos no constituye una prueba de visitas extraterrestres. Lo que sí demuestra es que algunos fenómenos observados durante décadas continúan desafiando las explicaciones convencionales

Lo que cuarenta y siete años nos han enseñado

Después de casi medio siglo siguiendo este fenómeno, una de las conclusiones más honestas es también una de las más sencillas. Sabemos más. Pero seguimos sin saberlo todo.

La inmensa mayoría de los casos investigados terminan encontrando una explicación lógica. Errores de observación, fenómenos atmosféricos, aeronaves convencionales, satélites o interpretaciones equivocadas explican buena parte de los reportes.

Sin embargo, permanece un gran porcentaje que continúa resistiendo cualquier explicación satisfactoria. Ese porcentaje fue precisamente el que llamó la atención de investigadores como Hynek.

La hipótesis extraterrestre sigue siendo una posibilidad. Pero no es la única. También podrían existir fenómenos físicos aún desconocidos, tecnologías avanzadas que no comprendemos o aspectos de la realidad que apenas comenzamos a explorar.

La verdadera lección de estos cuarenta y siete años no es que tengamos respuestas definitivas. Es que hemos aprendido a formular mejores preguntas.