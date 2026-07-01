Vivir es aprender a vivir: ¿y si todo lo que nos pasa nos conviene?

Vivir es aprender a vivir. Parece una frase sencilla, pero encierra una de las lecciones más profundas que he descubierto. Nadie llega a este mundo sabiendo cómo afrontar una pérdida, una enfermedad, una decepción o un cambio inesperado. Tampoco sabemos administrar el éxito, la abundancia o el amor. Todo lo aprendemos mientras caminamos.
Mi curiosidad por los misterios de la existencia, mis propias experiencias y las miles de consultas de personas que, durante décadas, han confiado en mí para acompañarlas en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas, me llevaron a cuestionar una creencia muy arraigada: la de dividir la realidad entre buena y mala suerte. Poco a poco comprendí que existe otra manera de mirar la vida. Una idea que al principio me pareció desconcertante y que hoy se ha convertido en una fuente de serenidad: ¿y si todo lo que nos pasa nos conviene?
No porque todo sea agradable, ni porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo. Mucho menos porque Dios disfrute viéndonos sufrir. Lo creo porque ninguna experiencia tiene por qué ser inútil. Cada acontecimiento puede enseñarnos algo si tenemos la humildad de descubrir su propósito.
La vida siempre sabe más que nosotros
Durante mucho tiempo pensé que algunas cosas eran definitivamente malas y otras definitivamente buenas. Después descubrí que la vida rara vez permite conclusiones apresuradas. He conocido personas que perdieron un empleo y encontraron su verdadera vocación; otras atravesaron una enfermedad que transformó su manera de valorar la vida; también vi quienes alcanzaron todo aquello que deseaban y comprendieron demasiado tarde que la felicidad no estaba allí.
Por eso ya no me apresuro a juzgar lo que me sucede. No estoy exento de la mala suerte, como tampoco de la buena. Puedo perder, equivocarme, enfermar o fracasar, igual que puedo recibir oportunidades inesperadas y alegrías inmerecidas. Esa es la condición humana.
Lo decisivo no suele ser lo que ocurre, sino la actitud con la que respondemos. Los acontecimientos no siempre dependen de nosotros; nuestra respuesta sí. Allí comienza la verdadera libertad interior. He dejado de pelear con la realidad porque comprendí que resistirme a lo inevitable solo añade un sufrimiento innecesario. La aceptación no significa resignación. Significa partir de la realidad para transformarla.
Con frecuencia solo el paso del tiempo nos revela que aquello que parecía una desgracia terminó orientando nuestra vida hacia un destino mejor. Nosotros vemos apenas un capítulo; Dios contempla la historia completa.
La fuerza que Dios prepara en silencio
Hay una convicción que me acompaña desde hace tiempo: Dios nunca prometió una existencia libre de dificultades. Lo que sí prometió fue su presencia. Muchas veces le pedimos que quite las montañas del camino, cuando quizá su propósito sea fortalecer al caminante.
He visto esta verdad reflejada en innumerables personas. Muchos llegaron convencidos de que todo estaba perdido y, sin embargo, descubrieron que precisamente aquellas experiencias despertaron recursos que ignoraban poseer: paciencia, fortaleza, humildad, compasión y la valentía de empezar de nuevo. Hay capacidades que solo aparecen cuando la vida deja de ser cómoda.
También yo he tenido que aprender esa lección. Como cualquiera, he conocido el miedo, la incertidumbre y el dolor. Sin embargo, cada experiencia difícil terminó enseñándome algo que jamás habría aprendido desde la comodidad. Hoy procuro confiar más que entender. No siempre encuentro una explicación inmediata para lo que sucede, pero sí puedo elegir la actitud con la que enfrento cada circunstancia. Esa libertad nadie puede arrebatármela. La fe no elimina las preguntas; nos da serenidad para seguir caminando mientras las respuestas llegan.
No busques problemas donde no los hay
También aprendí otra lección que puede cambiar una vida: no busques problemas que todavía no existen. La realidad ya trae suficientes desafíos como para fabricar otros con la imaginación. Muchas discusiones nacen del orgullo, muchos insomnios de miedos que nunca llegan a cumplirse y muchas relaciones se deterioran por interpretar intenciones que jamás existieron.
Gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de la forma como los interpretamos. Mientras luchamos contra enemigos imaginarios, descuidamos la única batalla que realmente importa: conservar la paz del corazón. No toda crítica merece una respuesta, no toda provocación exige una reacción y no toda batalla vale la pena.
Hoy ya no le pido a Dios una vida fácil. Le pido discernimiento para reconocer lo importante, serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar y valentía para actuar cuando sí está en mis manos hacerlo. He descubierto que la paz no consiste en vivir sin dificultades, sino en saber que ninguna de ellas tiene el poder de destruir aquello que Dios fortalece en nuestro interior.
Este artículo nació de una pregunta que me ha acompañado durante mucho tiempo: ¿y si todo lo que nos pasa nos conviene? Hoy sigo sin creer que todo lo que ocurre sea bueno. Sería desconocer el dolor de quienes sufren. Lo que sí creo es que ninguna experiencia tiene por qué ser estéril. Cuando la vivimos con fe, humildad y el deseo sincero de aprender, incluso aquello que más nos hizo sufrir puede despertar una sabiduría que jamás habríamos adquirido por otro camino.
Dios no desperdicia nada de lo que vivimos. Puede hacer que nuestros errores nos enseñen prudencia, que las pérdidas nos recuerden el valor de lo esencial y que las dificultades revelen una fortaleza que permanecía dormida. Al final comprendí que vivir no consiste en esperar una existencia sin problemas, sino en recorrer cada día con la confianza de que Dios siempre está obrando, incluso cuando todavía no alcanzamos a comprender el sentido de lo que estamos viviendo. Esa confianza, más que cualquier golpe de suerte, ha terminado siendo el mayor regalo de mi vida.
Por: Armando Martí