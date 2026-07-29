El síndrome de la desconexión interior

Cuando sabemos responderle al mundo, pero no a nosotros mismos.
Hay personas que parecen estar presentes en todas partes, menos dentro de sí mismas.
Cumplen, responden, atienden, resuelven. Saben lo que necesitan los demás, recuerdan compromisos, sostienen conversaciones y atraviesan los días con una eficacia casi impecable. Sin embargo, cuando llega el silencio, aparece una pregunta difícil: ¿qué siento realmente?
No siempre encuentran la respuesta
A esta experiencia podríamos llamarla desconexión interior. No es necesariamente una enfermedad ni un diagnóstico. Es una forma de alejamiento silencioso: vivir durante tanto tiempo hacia afuera que terminamos perdiendo el camino de regreso a nosotros mismos.
Una identidad construida para agradar
La desconexión suele comenzar muy temprano.
Aprendemos que para ser amados debemos comportarnos de cierta manera. Algunos descubren que necesitan ser fuertes; otros, obedientes, exitosos, complacientes o siempre disponibles. Poco a poco construimos una identidad que funciona bien ante los demás, pero que no siempre representa lo que somos.
Así aprendemos a percibir el ánimo de quienes nos rodean, pero ignoramos el propio. Sabemos cuándo alguien está incómodo, decepcionado o molesto, aunque no podamos nombrar nuestra tristeza, nuestro cansancio o nuestra rabia.
Con el tiempo dejamos de preguntarnos qué deseamos y comenzamos a vivir desde lo que se espera de nosotros. La aprobación sustituye a la conciencia. El deber ocupa el lugar del deseo. Y la costumbre termina pareciéndose demasiado a la verdad.
No se trata de debilidad. Muchas veces esa adaptación fue una forma de protegernos. Nos permitió pertenecer, evitar conflictos y sentirnos aceptados. El problema comienza cuando aquello que alguna vez nos protegió termina alejándonos de nuestra propia identidad.
El cuerpo termina diciendo la verdad
Podemos ignorar durante mucho tiempo lo que sentimos, pero el cuerpo suele tener menos paciencia.
El cansancio persistente, la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio o la sensación de estar saturados pueden ser señales de una existencia sostenida durante demasiado tiempo en contra de nosotros mismos.
Decimos “sí” mientras algo dentro de nosotros pide detenerse. Permanecemos en relaciones, trabajos o rutinas que han perdido sentido. Seguimos cumpliendo, aunque cada jornada se vuelva más pesada. Entonces confundimos resistencia con fortaleza y resignación con madurez.
Aquello que no se escucha busca otras formas de hacerse notar.
En ocasiones intentamos silenciar ese vacío con trabajo, compras, comida, redes sociales o vínculos dependientes. No porque esas cosas sean malas en sí mismas, sino porque pueden convertirse en ruido. Un ruido necesario para no escuchar las preguntas que esperan detrás del silencio.
El valor de volver a escucharnos
Regresar a uno mismo no significa abandonar a los demás ni vivir encerrados en el propio mundo. Significa recuperar una relación honesta con nuestra conciencia.
El camino comienza con preguntas sencillas: ¿qué estoy sintiendo? ¿qué necesito? ¿qué estoy soportando por miedo? ¿en qué momento dejé de escucharme?
No siempre llegan respuestas inmediatas. A veces es necesario permanecer un poco más en la pregunta. El autoconocimiento no consiste en apresurarse a encontrar explicaciones, sino en aprender a mirar sin huir.
Puede ser doloroso descubrir que hemos construido una existencia correcta, pero ajena. Que algunos logros respondían más a las expectativas de otros que a un deseo propio. Que ciertas relaciones se sostuvieron por culpa y no por amor. Que hemos sido fieles a todos, excepto a nosotros mismos.
Sin embargo, reconocerlo no exige destruirlo todo. El verdadero cambio suele comenzar de manera discreta: poner un límite, pedir ayuda, descansar sin culpa, expresar una necesidad o dejar de fingir que todo está bien.
El regreso a casa
La libertad interior aparece cuando dejamos de vivir únicamente desde las exigencias del mundo y comenzamos a escuchar también lo que sucede dentro de nosotros.
No se trata de hacer siempre lo que deseamos, sino de comprender desde dónde elegimos. Una decisión nacida del miedo puede parecer correcta y, aun así, alejarnos de nuestra verdad. Una elección consciente puede ser difícil, pero nos devuelve coherencia.
Tal vez el verdadero extravío no consista en perder el rumbo, sino en acostumbrarnos a caminar sin preguntarnos quién está eligiendo el camino.
Volver a uno mismo no es escapar del mundo. Es regresar a ese lugar interior desde el cual podemos amar, trabajar, servir y acompañar sin desaparecer en el intento.
Porque nadie puede habitar plenamente su existencia mientras permanezca ausente de sí mismo.
Por: Armando Martí