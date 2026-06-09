Bogotá se prepara para vivir uno de los eventos musicales más importantes del año. El Festival Cordillera 2026 confirmó oficialmente su cartel de artistas para una nueva edición que se realizará los próximos 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, reuniendo a algunas de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Bajo el concepto “El Futuro es Latino”, el festival promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro para miles de fanáticos que celebrarán la diversidad sonora del continente a través de géneros como el rock, el pop, el reggae, la salsa, el funk y la música urbana.

Ricky Martin encabeza el cartel del Festival Cordillera 2026

Uno de los anuncios que más emoción generó entre los seguidores fue la confirmación de Ricky Martin como uno de los principales artistas de esta edición.

El ícono puertorriqueño, reconocido por éxitos globales que han marcado generaciones, llegará a Bogotá para protagonizar uno de los shows más esperados del festival.

A su lado también destacan nombres históricos como Andrés Calamaro, referente indiscutible del rock en español, y la agrupación mexicana Caifanes, considerada una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana.