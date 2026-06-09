Bogotá se prepara para vivir uno de los eventos musicales más importantes del año. El Festival Cordillera 2026 confirmó oficialmente su cartel de artistas para una nueva edición que se realizará los próximos 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, reuniendo a algunas de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.
Bajo el concepto “El Futuro es Latino”, el festival promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro para miles de fanáticos que celebrarán la diversidad sonora del continente a través de géneros como el rock, el pop, el reggae, la salsa, el funk y la música urbana.
Ricky Martin encabeza el cartel del Festival Cordillera 2026
Uno de los anuncios que más emoción generó entre los seguidores fue la confirmación de Ricky Martin como uno de los principales artistas de esta edición.
El ícono puertorriqueño, reconocido por éxitos globales que han marcado generaciones, llegará a Bogotá para protagonizar uno de los shows más esperados del festival.
A su lado también destacan nombres históricos como Andrés Calamaro, referente indiscutible del rock en español, y la agrupación mexicana Caifanes, considerada una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana.
Beéle, Sean Paul y Cultura Profética llevarán el ritmo al Parque Simón Bolívar
La programación también incluirá artistas que representan la evolución de los sonidos contemporáneos del continente.
Entre ellos sobresale Beéle, una de las figuras colombianas con mayor crecimiento internacional durante los últimos años gracias a su mezcla de ritmos urbanos, caribeños y pop.
Desde Jamaica llegará Sean Paul, mientras que Puerto Rico estará representado por Cultura Profética. El cartel también contará con la participación de Dread Mar I, Vicente García y Los Amigos Invisibles, quienes aportarán una amplia variedad de sonidos caribeños y alternativos.
El rock latino tendrá una destacada representación
Los amantes del rock también encontrarán una programación cargada de nostalgia y clásicos.
Artistas y bandas como Miguel Mateos, Virus, Panteón Rococó, Robi Draco Rosa, Fobia y Mägo de Oz harán parte de una edición que busca celebrar la historia musical de América Latina.
Estas agrupaciones han construido parte de la identidad sonora de varias generaciones y continúan siendo referentes dentro de la escena musical de habla hispana.
La representación nacional será uno de los grandes atractivos del Festival Cordillera 2026.
Entre los artistas colombianos confirmados figuran Grupo Niche, The Latin Brothers, Andrés Cepeda, quien además ofrecerá una presentación especial junto a Poligamia, así como Doctor Krápula, Lido Pimienta, Kei Linch, Briela Ojeda, Bonka y Los de Adentro.
La diversidad del cartel refleja el objetivo del festival de conectar distintas generaciones y estilos musicales bajo una misma celebración cultural.