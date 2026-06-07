Desde que terminó su participación en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe no ha dejado de sorprender a sus seguidores. Mientras el público aún recuerda algunos de los episodios más virales que protagonizó dentro de la competencia, el barranquillero decidió transformar uno de esos momentos en una oportunidad de negocio.

Lo que nació como una broma entre compañeros del reality ahora se perfila como un nuevo emprendimiento que promete dar de qué hablar en redes sociales.

De un apodo viral a una marca propia

Durante su paso por el programa, Juanda Caribe protagonizó varias situaciones que rápidamente se convirtieron en tendencia entre los seguidores del formato.

Una de las más recordadas ocurrió durante una dinámica de “congelados”, cuando apareció el nombre que más tarde terminaría inspirando su nuevo proyecto empresarial.

Aunque inicialmente muchos pensaron que se trataba de una ocurrencia pasajera, el creador de contenido confirmó que está trabajando oficialmente en una línea de ropa interior que llevará por nombre “Tanga Caribe”.

El proyecto ya cuenta con identidad visual y perfil propio en Instagram, señal de que la iniciativa avanza de manera formal y busca posicionarse como una nueva marca dentro del mercado.

Juanda ya había adelantado sus planes

La idea no surgió de un día para otro. Poco después de abandonar el reality, Juanda mencionó durante una transmisión en TikTok junto a Mariana Zapata y Campanita que tenía la intención de lanzar una colección de tangas con su sello personal.

“Voy a sacar la línea de tangas de Juanda”, comentó en aquel momento.