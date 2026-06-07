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"Tanga Caribe", Juanda Caribe crea emprendimiento inspirado en su apodo

Dom, 07/06/2026 - 14:37
A una semana de haber salido de La casa de los famosos, Juanda Caribe ya está listo para lanzar su nuevo emprendimiento.
Juanda Caribe nueva marca
Créditos:
Canal RCN

Desde que terminó su participación en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe no ha dejado de sorprender a sus seguidores. Mientras el público aún recuerda algunos de los episodios más virales que protagonizó dentro de la competencia, el barranquillero decidió transformar uno de esos momentos en una oportunidad de negocio.

Lo que nació como una broma entre compañeros del reality ahora se perfila como un nuevo emprendimiento que promete dar de qué hablar en redes sociales.

De un apodo viral a una marca propia

Durante su paso por el programa, Juanda Caribe protagonizó varias situaciones que rápidamente se convirtieron en tendencia entre los seguidores del formato.

Una de las más recordadas ocurrió durante una dinámica de “congelados”, cuando apareció el nombre que más tarde terminaría inspirando su nuevo proyecto empresarial.

Aunque inicialmente muchos pensaron que se trataba de una ocurrencia pasajera, el creador de contenido confirmó que está trabajando oficialmente en una línea de ropa interior que llevará por nombre “Tanga Caribe”.

El proyecto ya cuenta con identidad visual y perfil propio en Instagram, señal de que la iniciativa avanza de manera formal y busca posicionarse como una nueva marca dentro del mercado.

Juanda ya había adelantado sus planes

La idea no surgió de un día para otro. Poco después de abandonar el reality, Juanda mencionó durante una transmisión en TikTok junto a Mariana Zapata y Campanita que tenía la intención de lanzar una colección de tangas con su sello personal.

“Voy a sacar la línea de tangas de Juanda”, comentó en aquel momento.

Muchos seguidores interpretaron la declaración como una broma más de las que acostumbra hacer el influenciador. Sin embargo, el reciente anuncio confirmó que el proyecto era real y que ya se encuentra en desarrollo.

Las redes celebran el emprendimiento

Como era de esperarse, la noticia generó una ola de comentarios en redes sociales. Numerosos seguidores destacaron la creatividad del barranquillero para aprovechar la visibilidad obtenida durante su participación en el reality y convertirla en una oportunidad de negocio.

Varios usuarios aplaudieron la capacidad de Juanda para tomar con humor uno de los episodios más comentados de su paso por La casa de los famosos Colombia y transformarlo en una marca con potencial comercial.

Para muchos, el creador de contenido encontró una fórmula efectiva para mantenerse vigente después del programa, apostando por el emprendimiento sin perder la esencia divertida que lo caracterizó dentro de la competencia.

Creado Por
Kienyke.com
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