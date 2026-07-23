El presidente electo Abelardo de la Espriella designó al exsenador Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia ante el Reino de España, una representación que tendrá como prioridad fortalecer la relación estratégica entre ambos países.

Desde la misión diplomática, Mejía deberá defender los intereses nacionales, ampliar las oportunidades comerciales, promover la llegada de inversión y consolidar nuevos espacios de cooperación que beneficien a los colombianos.

España, un aliado estratégico del nuevo Gobierno

La designación confirma la importancia que tendrá España dentro de la agenda internacional de la próxima administración. El país europeo será uno de los principales aliados para impulsar el intercambio comercial, atraer capital y abrir oportunidades para los sectores productivos.

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La Embajada también tendrá la tarea de profundizar el diálogo político y fortalecer la presencia de Colombia ante la comunidad europea, en un momento en el que el nuevo Gobierno busca ampliar sus alianzas internacionales.

Otro de los objetivos será acompañar a los ciudadanos colombianos residentes en España y garantizar que la representación diplomática responda a sus necesidades.

La trayectoria de Carlos Felipe Mejía

Carlos Felipe Mejía es agrónomo y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, se desempeñó como senador de la República entre 2014 y 2022.

Su experiencia en el sector público, su conocimiento del aparato productivo y su formación académica en España respaldan la responsabilidad que asumirá al frente de la Embajada.

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Con este nombramiento, el Gobierno electo busca convertir la relación con España en una plataforma para el comercio, la inversión, la cooperación y la construcción de alianzas que contribuyan al desarrollo del país.