Enrique Serrano, nuevo asesor del presidente electo Abelardo De La Espriella

El proyecto político liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella suma una figura clave en la configuración de su equipo de gobierno con la llegada de Enrique Serrano López como asesor presidencial. En un momento decisivo para el país, Serrano asume la responsabilidad de articular la estrategia intelectual e ideológica del nuevo gobierno en la denominada "batalla cultural", con el propósito de ofrecer argumentos sólidos y razonados sobre temas neurálgicos como la familia, la sociedad, los valores tradicionales, la honestidad, la resiliencia y la resistencia. Su reto central consistirá en reducir la confusión en las discusiones de la identidad nacional y dotar de rigor y trascendencia a los debates propios de la era presidencial de De La Espriella.

Su preparación

Perfilado como una fuente de pensamiento indispensable dentro del gabinete, Serrano cuenta con una formación amplia y multidisciplinaria que combina la comunicación social y la filosofía, ambas por la Pontificia Universidad Javeriana, junto a su candidatura a doctor en Filosofía por la misma institución. A esto se suma su maestría en Análisis de Problemas Políticos y Económicos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y sus estudios superiores en Ciencia Política en el Institut d'Études Politiques de Grenoble, Francia. Su periplo académico internacional abarca además pasantías y programas especializados en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, así como en Indonesia, Israel y Taiwán.

La experiencia de Serrano trasciende las aulas, integrando la gestión pública, la diplomacia y el análisis político. Se desempeñó como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en 1990 y, más recientemente, ejerció como Director General del Archivo General de la Nación entre 2019 y 2022.

A lo largo de los años, ha participado activamente en la vida pública nacional como analista, opinador en medios de comunicación y consultor en temas de análisis histórico y relaciones internacionales. Asimismo, su trabajo como escritor le ha valedero distinción internacional, entre las que destacan el Premio Juan Rulfo de Cuento concedido por Radio Francia Internacional, el reconocimiento 'La poesía es la libertad' de la Casa de Poesía Silva y la prestigiosa Orden de Isabel la Católica en Grado de Encomienda de Número otorgada por el Gobierno de España.

A pesar de sus múltiples galardones y cargos, el aspecto que más enorgullece al nuevo asesor presidencial es su vocación pedagógica, habiendo formado a más de 25.000 exalumnos a lo largo de décadas de labor académica. Su recorrido como profesor e investigador se ha desarrollado en instituciones como la Universidad del Rosario —donde fue distinguido como Profesor Emérito y recibió la Orden de Calatrava al Mérito Laboral—, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, impartiendo cátedras de historia, geografía comparada e interpretación del mundo.

Desde su nueva investidura como asesor, Enrique Serrano buscará aplicar esa misma pedagogía al servicio del Estado, promoviendo el conocimiento, la búsqueda de consensos y la elevación de la altura del debate público.