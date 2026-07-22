Ecuador exportará 30.000 toneladas de arroz a Colombia tras reapertura fronteriza

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que concretó una negociación para exportar a Colombia 30.000 toneladas métricas de arroz, las cuales comenzarán a ingresar al país a partir del próximo sábado. El acuerdo se produce después de que el paso terrestre permaneciera cerrado desde finales de febrero debido a la guerra comercial entre ambas naciones.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó que ese mismo sábado se habilitarán las operaciones de importación a través del puente de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia.

“Esta operación constituye una señal positiva para la recuperación de las exportaciones ecuatorianas de arroz hacia el mercado colombiano y refleja el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el sector exportador y los actores comerciales de ambos países”, señaló la cartera de Estado.

Ecuador busca recuperar sus exportaciones de arroz

El Ministerio aseguró que, a través de sus áreas técnicas y de la oficina comercial de Pro Ecuador en Colombia, continuará desarrollando gestiones con autoridades, gremios e importadores colombianos.

El objetivo es facilitar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer la presencia del arroz ecuatoriano en el mercado nacional y avanzar progresivamente hacia la recuperación de los niveles de exportación alcanzados en años anteriores.

Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien buscaba presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para que reforzara la vigilancia en la frontera.

Noboa argumentó que parte de la situación de violencia criminal que atraviesa Ecuador está relacionada con las toneladas de cocaína que ingresan a su territorio desde Colombia.

La disputa comercial afectó el intercambio fronterizo

La guerra comercial comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte de Ecuador y posteriormente escaló hasta el 100 %. Colombia, por su parte, sumó a los gravámenes el cierre de la frontera terrestre para el ingreso de varios productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano.

Los aranceles fueron eliminados a comienzos de junio, después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, Noboa atribuyó la decisión a un acuerdo con el entonces candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien posteriormente ganó los comicios.

Pese al levantamiento de los aranceles, el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), Juan Pablo Zúñiga, explicó a EFE que Colombia mantuvo durante 45 días adicionales la restricción para el ingreso de arroz por vía terrestre. Según sus cálculos, ese plazo venció el pasado lunes.

El dirigente gremial señaló que entre el 90 % y el 95 % del arroz que Ecuador exporta a Colombia se transporta por carretera. Por esta razón, entre finales de febrero y junio las ventas de este producto al mercado colombiano fueron “prácticamente nulas”.