El ciclista colombiano Egan Bernal vuelve a ser noticia, pero esta vez por aspectos relacionados con su vida personal. En las últimas horas han tomado fuerza los rumores sobre una presunta ruptura con María Fernanda Motas, con quien sostuvo una relación sentimental durante varios años.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre el tema, diferentes versiones aseguran que la pareja habría decidido poner fin a su noviazgo. La información ha despertado el interés de sus seguidores, quienes desde hace algún tiempo venían notando cambios en la forma en que ambos compartían su vida en redes sociales.

Entre las hipótesis que circulan, una de las más comentadas señala que las diferencias habrían surgido alrededor de un proyecto empresarial que desarrollaban en conjunto.

Según estas versiones, el negocio no habría obtenido los resultados esperados, situación que habría generado tensiones entre la pareja y afectado la relación. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes.

Las especulaciones también crecieron debido a la disminución de fotografías y publicaciones en las que aparecían juntos. Como suele ocurrir con las figuras públicas, cualquier cambio en su actividad digital ha sido interpretado por algunos usuarios como una señal de que la relación estaría atravesando una nueva etapa.