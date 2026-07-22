El ciclista colombiano Egan Bernal vuelve a ser noticia, pero esta vez por aspectos relacionados con su vida personal. En las últimas horas han tomado fuerza los rumores sobre una presunta ruptura con María Fernanda Motas, con quien sostuvo una relación sentimental durante varios años.
Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre el tema, diferentes versiones aseguran que la pareja habría decidido poner fin a su noviazgo. La información ha despertado el interés de sus seguidores, quienes desde hace algún tiempo venían notando cambios en la forma en que ambos compartían su vida en redes sociales.
Entre las hipótesis que circulan, una de las más comentadas señala que las diferencias habrían surgido alrededor de un proyecto empresarial que desarrollaban en conjunto.
Según estas versiones, el negocio no habría obtenido los resultados esperados, situación que habría generado tensiones entre la pareja y afectado la relación. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes.
Las especulaciones también crecieron debido a la disminución de fotografías y publicaciones en las que aparecían juntos. Como suele ocurrir con las figuras públicas, cualquier cambio en su actividad digital ha sido interpretado por algunos usuarios como una señal de que la relación estaría atravesando una nueva etapa.
Durante los últimos años, Egan Bernal ha procurado mantener un perfil reservado en lo que respecta a su vida privada. Tras superar el grave accidente que marcó su carrera deportiva, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia ha centrado su atención en su recuperación y en su regreso a la competencia con el equipo INEOS Grenadiers.
Por su parte, María Fernanda Motas continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales, sin hacer referencia a los rumores que circulan sobre su situación sentimental. Su silencio, al igual que el del deportista, ha dado pie a diferentes interpretaciones entre los seguidores de la pareja.
Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que confirme el supuesto fin de la relación. Por ello, toda la información conocida corresponde a versiones que circulan en distintos medios y redes sociales. Mientras tanto, los seguidores de Egan Bernal permanecen atentos a un eventual pronunciamiento que permita aclarar si la pareja realmente tomó caminos separados o si se trata únicamente de especulaciones.
Lo cierto es que el tema ha generado gran interés entre los aficionados del ciclismo y los seguidores de ambos, quienes esperan conocer la verdad sobre el futuro de una de las parejas más conocidas del deporte colombiano.