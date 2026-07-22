Último llamado para pagar el impuesto vehicular sin intereses en Bogotá

Los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá tienen plazo hasta este viernes 24 de julio para declarar y pagar el impuesto vehicular de 2026 sin asumir sanciones ni intereses. Después de esta fecha, quienes no estén al día deberán pagar los cobros adicionales establecidos en la normativa vigente.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, de los 2,4 millones de vehículos obligados a declarar y pagar este impuesto, 2,01 millones ya cumplieron con el trámite. Esta cifra representa un avance del 83,6 %, mientras que cerca de 395.000 vehículos todavía están pendientes de declarar y pagar la obligación.

La entidad hizo un último llamado a los propietarios para que realicen el trámite dentro del plazo y eviten costos adicionales.

Propietarios accedieron al pago en cuotas

Una de las principales novedades de 2026 fue la implementación del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas, SPAC, para el impuesto de vehículos. Esta opción permitió que 5.155 contribuyentes dividieran la obligación en dos cuotas sin intereses, siempre que hubieran presentado la declaración inicial dentro del plazo establecido. Para quienes se acogieron oportunamente a esta modalidad, la segunda cuota vencerá el 4 de septiembre.

Al momento de pagar, los ciudadanos también pueden realizar un aporte voluntario adicional del 10 %, destinado a fortalecer proyectos, programas y servicios para la ciudad. Con corte al 15 de julio, un total de 14.938 contribuyentes había realizado esta contribución adicional.

¿Cómo pagar el impuesto vehicular?

Los contribuyentes pueden consultar, declarar y pagar el impuesto en línea mediante el botón Pagos Bogotá, disponible en la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda.

También se encuentran habilitadas las billeteras digitales DaviPlata y DALE, además de las ventanillas del Banco de Bogotá ubicadas en los siguientes puntos:

Calle 114 con avenida 19.

Centro comercial Plaza de las Américas.

SuperCADE CAD.

En estos lugares se pueden pagar impuestos distritales, incluso de vigencias anteriores, utilizando efectivo, tarjeta débito o tarjeta de crédito de las franquicias MasterCard y Visa.

La Secretaría de Hacienda recordó que no envía enlaces de pago mediante WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales. Para evitar fraudes, la entidad recomienda ingresar directamente a la página oficial de Hacienda Bogotá y efectuar los trámites únicamente a través de los canales institucionales.