Senado avala que De la Espriella se posesione fuera de Bogotá

El Senado aprobó la proposición que le permitiría al presidente electo, Abelardo de la Espriella, posesionarse en una guarnición militar. La iniciativa, que recibió 55 votos a favor y 32 en contra, también deberá ser discutida por la Cámara de Representantes para hacerse efectiva.

La proposición, presentada por el movimiento Salvación Nacional, busca autorizar que el presidente electo se posesione el próximo 7 de agosto en un lugar distinto al Capitolio Nacional. Aunque se contempla una guarnición militar en el Cauca, la sede aún no está definida y será el próximo Gobierno el encargado de tomar esa decisión. La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría de los partidos, excepto el del Pacto Histórico.

La votación para esta proposición era necesaria puesto que el artículo 192 de la Constitución establece que el presidente de la República debe tomar posesión de su cargo ante el Congreso. Sin embargo, la norma no ordena que la ceremonia tenga que realizarse necesariamente en el Capitolio Nacional o en Bogotá.

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