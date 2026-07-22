El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de las Naciones Unidas, según informó este martes el diario New York Post, que cita fuentes cercanas al mandatario.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico, Trump considera que Infantino, de 56 años, es una figura respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores. Esta valoración habría surgido, en parte, de la estrecha relación que ambos desarrollaron durante la organización del Mundial de 2026.

La elección del próximo secretario general

El sucesor del portugués António Guterres será elegido este año, pues su mandato termina a finales de diciembre. Para ocupar el cargo, el candidato deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Posteriormente, la designación deberá ser confirmada por la Asamblea General.

Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con las Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales.

Además, durante su primer mandato retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunció la salida del país de la Organización Mundial de la Salud y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La relación entre Trump e Infantino

La cercanía entre Trump e Infantino se fortaleció durante la celebración del Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Ambos aparecieron juntos en diferentes actos relacionados con el torneo.

En diciembre, el presidente estadounidense también recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado por el organismo dirigido por el dirigente suizo. EFE