J Balvin y Valentina Ferrer están en búsqueda de "la niña"

El nombre de J Balvin continúa ocupando titulares no solo por su exitosa carrera musical, sino también por los detalles que comparte sobre su vida familiar junto a su pareja, Valentina Ferrer. En una reciente entrevista, la pareja sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre uno de sus mayores anhelos: darle la bienvenida a una niña a su hogar.

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El reguetonero, considerado una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel mundial, atraviesa una etapa personal marcada por la estabilidad familiar y el disfrute de la crianza de su hijo Río, fruto de su relación con Ferrer.

J Balvin sueña con tener una hija

Durante una conversación en el programa Despierta América, la célebre pareja fue consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia y buscar la llamada “parejita”. La respuesta de J Balvin fue inmediata y dejó claro que la idea está presente en sus planes.

“Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite”, expresó el intérprete de éxitos globales como Mi Gente, mostrando la ilusión que le genera la posibilidad de volver a experimentar la paternidad.