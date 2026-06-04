J Balvin y Valentina Ferrer están en búsqueda de "la niña"

El nombre de J Balvin continúa ocupando titulares no solo por su exitosa carrera musical, sino también por los detalles que comparte sobre su vida familiar junto a su pareja, Valentina Ferrer. En una reciente entrevista, la pareja sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre uno de sus mayores anhelos: darle la bienvenida a una niña a su hogar.
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El reguetonero, considerado una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel mundial, atraviesa una etapa personal marcada por la estabilidad familiar y el disfrute de la crianza de su hijo Río, fruto de su relación con Ferrer.
J Balvin sueña con tener una hija
Durante una conversación en el programa Despierta América, la célebre pareja fue consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia y buscar la llamada “parejita”. La respuesta de J Balvin fue inmediata y dejó claro que la idea está presente en sus planes.
“Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite”, expresó el intérprete de éxitos globales como Mi Gente, mostrando la ilusión que le genera la posibilidad de volver a experimentar la paternidad.
Cuando fue interrogado sobre cuándo podría darse ese paso, el cantante respondió entre risas: “Pues rápido, vamos a ver”, una declaración que despertó la curiosidad de sus fanáticos.
La divertida confesión de Valentina Ferrer
Por su parte, Valentina Ferrer aportó uno de los momentos más comentados de la entrevista al revelar cómo manejan el tema de la planificación familiar dentro de su relación.
Con humor y naturalidad, la empresaria argentina aseguró que la intención siempre está presente: “La práctica está siempre”, comentó entre risas, generando complicidad con los presentadores del programa.
Sin embargo, también sorprendió al contar que, aunque Balvin manifiesta constantemente su deseo de tener una niña, en ocasiones siente temor ante la idea de volver a empezar el proceso de crianza.
“Me sorprende que él dice eso y luego tiene miedo. Él quiere la niña porque dice que quiere que la niña sea como Río es conmigo”, explicó Ferrer.