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Atención: Néstor Lorenzo renueva con la Selección Colombia

El estratega argentino comandará a la 'Tricolor' para la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.
Oficial: Néstor Lorenzo renueva como DT de la Selección Colombia
Créditos:
EFE

Lo que era un secreto a voces en los pasillos de la capital se acaba de confirmar: Néstor Lorenzo continuará al mando de la Selección Colombia Masculina de Mayores.

Tras una reunión clave celebrada este jueves 23 de julio en Bogotá, el Comité Ejecutivo de la FCF le dio el respaldo definitivo a la continuidad del estratega argentino, ratificando un proyecto que tiene a todo un país soñando en grande.

Un ciclo que sigue sumando capítulos

Desde su llegada en 2022, Lorenzo no solo devolvió la ilusión; transformó el vestuario en una máquina competitiva que firmó páginas doradas en la historia reciente de la 'Tricolor':

  • La racha invicta: Firmó una histórica marca de 28 partidos sin conocer la derrota, devolviéndole el respeto internacional al equipo.
  • Subcampeones de América: Llevó a Colombia a la final de la Copa América 2024.
  • Boleto mundialista: Aseguró la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las cifras del estratega

El proyecto de Lorenzo se sostiene con números demoledores tras 51 compromisos dirigidos entre oficiales y amistosos:

Victorias: 31

Empates: 12

Derrotas: 8

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