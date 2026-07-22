Independiente Santa Fe vuelve al ruedo en un torneo que conoce a la perfección (tanto que fue campeón en 2015): la Copa Sudamericana.

El conjunto 'Cardenal' clasificó a este torneo tras finalizar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que afrontará la fase de playoffs ante Caracas de Venezuela.

El partido de ida se disputará a las 7:30 p. m. en el estadio El Campín. El vencedor de la llave avanzará a los octavos de final, instancia en la que se medirá contra River Plate de Argentina.

Novedades en la nómina

Para este segundo semestre, el 'León' tuvo varios cambios en su plantilla: se fueron el atacante Edwin 'Shirra' Mosquera y el volante Yeicar Perlaza, e incorporó al defensa Kevin Palacios, procedente del fútbol mexicano.

Sin embargo, el técnico Pablo Repetto contará con la mayor parte de la base que viene de ser protagonista, sobre todo en la Liga, donde llegó a semifinales.

El once titular estaría conformado por: