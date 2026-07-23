 Mundial 2026
Inicio
Política

Abelardo celebra decisión del Senado de posesionarlo en Popayán

El presidente electo agradeció al Senado y aseguró que la decisión representa independencia institucional, unidad y recuperación de la soberanía.
Abelardo-decisión-Senado-Posesión Presidencial
Créditos:
KienyKe

El presidente electo Abelardo de la Espriella celebró la decisión del Senado de aprobar que su posesión presidencial se realice en Popayán, fuera de Bogotá, y aseguró que la determinación refleja la independencia del Congreso y el comienzo de una nueva etapa política para el país.

La democracia está hablando”, afirmó al referirse a la votación. En su pronunciamiento, destacó que la colaboración entre los poderes públicos debe concentrarse en resolver las necesidades de los ciudadanos y en construir acuerdos alrededor de los asuntos que considera fundamentales para Colombia.

Un mensaje de respaldo al Senado

De la Espriella agradeció a los senadores que apoyaron la realización de la ceremonia en la capital del Cauca y señaló que la decisión fue adoptada voto a voto, en ejercicio de la autonomía del Legislativo.

Lea también: Senado avala que De la Espriella se posesione fuera de Bogotá

El mandatario electo sostuvo que la posesión en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria, tendrá un alto valor simbólico para el nuevo Gobierno. “La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos”, expresó.

Los acuerdos que propone para el país

En su mensaje, Abelardo de la Espriella insistió en que la política nacional debe priorizar la seguridad, la salud, la lucha contra la corrupción, la descentralización, la educación y las oportunidades para los jóvenes.

También reiteró su propuesta de avanzar hacia un Estado más pequeño y eficiente, capaz de atender los problemas de las comunidades y responder a las necesidades de los sectores más vulnerables.

Lea también: De La Espriella respalda elección libre de las nuevas mesas del Congreso

Para el presidente electo, los asuntos que no contribuyan a esos objetivos pertenecen a la “política menor” y no deberían desviar la atención del nuevo Gobierno ni del Congreso.

“Vamos a recuperar la soberanía”

La respuesta cerró con un llamado a la unidad institucional y al respeto por la Constitución y la ley. "Vamos a recuperar la soberanía y a hacerlo de la mano de la Constitución y la ley”, aseguró.

Con la decisión del Senado, Popayán se prepara para convertirse en el escenario de la posesión presidencial, un acto con el que la próxima administración busca enviar un mensaje de descentralización, reconocimiento a las regiones y unidad nacional.

Abelardo De La Espriella
Senado de la República
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Abelardo celebra decisión del Senado de posesionarlo en Popayán
Abelardo-decisión-Senado-Posesión Presidencial
El presidente electo agradeció al Senado y aseguró que la decisión representa independencia institucional, unidad y recuperación de la soberanía.
Política
Abelardo de la Espriella designa a Carlos Felipe Mejía embajador en España
Carlos-Felipe-Mejía-embajador-España
El exsenador tendrá la misión de fortalecer el comercio, atraer inversión y ampliar la cooperación entre ambos países.
Colombia
Educación financiera sería obligatoria desde preescolar en Colombia
cátedra-economía-colegios-niños
Niños y jóvenes aprenderían a ahorrar, entender los créditos, evitar deudas riesgosas y tomar mejores decisiones con su dinero.
Regiones
Capturan a alias ‘Melissa’, señalada sicaria de 18 años: esto se sabe
Capturan a alias ‘Melissa’, señalada sicaria de 18 años: esto se sabe
La joven fue enviada a prisión por tentativa de homicidio y porte de armas. La Policía la vincula con cuatro hechos en Girardot.