El presidente electo Abelardo de la Espriella celebró la decisión del Senado de aprobar que su posesión presidencial se realice en Popayán, fuera de Bogotá, y aseguró que la determinación refleja la independencia del Congreso y el comienzo de una nueva etapa política para el país.

“La democracia está hablando”, afirmó al referirse a la votación. En su pronunciamiento, destacó que la colaboración entre los poderes públicos debe concentrarse en resolver las necesidades de los ciudadanos y en construir acuerdos alrededor de los asuntos que considera fundamentales para Colombia.

Un mensaje de respaldo al Senado

De la Espriella agradeció a los senadores que apoyaron la realización de la ceremonia en la capital del Cauca y señaló que la decisión fue adoptada voto a voto, en ejercicio de la autonomía del Legislativo.

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El mandatario electo sostuvo que la posesión en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria, tendrá un alto valor simbólico para el nuevo Gobierno. “La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos”, expresó.

Los acuerdos que propone para el país

En su mensaje, Abelardo de la Espriella insistió en que la política nacional debe priorizar la seguridad, la salud, la lucha contra la corrupción, la descentralización, la educación y las oportunidades para los jóvenes.

También reiteró su propuesta de avanzar hacia un Estado más pequeño y eficiente, capaz de atender los problemas de las comunidades y responder a las necesidades de los sectores más vulnerables.

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Para el presidente electo, los asuntos que no contribuyan a esos objetivos pertenecen a la “política menor” y no deberían desviar la atención del nuevo Gobierno ni del Congreso.

“Vamos a recuperar la soberanía”

La respuesta cerró con un llamado a la unidad institucional y al respeto por la Constitución y la ley. "Vamos a recuperar la soberanía y a hacerlo de la mano de la Constitución y la ley”, aseguró.

Con la decisión del Senado, Popayán se prepara para convertirse en el escenario de la posesión presidencial, un acto con el que la próxima administración busca enviar un mensaje de descentralización, reconocimiento a las regiones y unidad nacional.