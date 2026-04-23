Claudia Bahamón se fracturó la nariz y así quedó

Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, un accidente que sufrió durante un viaje a Cartagena. Lo que comenzó como una anécdota divertida terminó en un diagnóstico médico: una fractura nasal.

La presentadora de televisión utilizó sus historias de Instagram para contar lo ocurrido con un tono cercano y humorístico. “Frené con la nariz”, comentó entre risas al iniciar su relato.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

Según explicó la presentadora, el accidente ocurrió mientras nadaba en una piscina junto a unos amigos. En medio de la actividad, terminó golpeándose de frente contra una de las paredes, un impacto que inicialmente no pareció grave.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a aparecer señales de alerta. Al día siguiente, Bahamón notó que su nariz estaba más enrojecida de lo normal, por lo que decidió grabarse en video para evaluar la lesión con mayor detalle.