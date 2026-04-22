Feid volvió a acaparar la atención en redes sociales tras protagonizar un momento profundamente emotivo durante uno de sus más recientes conciertos del Ferxxo Tour. Él no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba una de sus canciones más íntimas, dejando al descubierto su lado más vulnerable frente a miles de asistentes.
¿Qué pasó en el concierto de Feid?
Todo ocurrió mientras el reguetonero cantaba Boleritoxx, un tema reconocido por su carga sentimental. En videos difundidos por el público, se observa cómo el artista tuvo que hacer una pausa en medio de la interpretación, visiblemente afectado.
A pesar de llevar gafas oscuras, Feid se secó las lágrimas y trató de continuar, pero su voz se quebró en varios momentos. Fue entonces cuando los asistentes tomaron protagonismo, coreando la canción de principio a fin en un gesto de apoyo que rápidamente se volvió viral.
¿Por qué Feid lloró en el escenario?
El episodio desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Aunque el artista no ha dado declaraciones oficiales, muchos fanáticos vinculan este momento con su vida personal, especialmente con rumores sobre una posible ruptura con la también cantante Karol G.
La letra de “Boleritoxx”, marcada por la nostalgia y el desamor, ha sido interpretada por los seguidores como una posible dedicatoria, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el estado emocional del artista durante el show.
Fans reaccionan: entre apoyo y preocupación
Las redes sociales se llenaron de comentarios que reflejan la preocupación y el cariño de sus seguidores. Algunos destacaron el cambio en la actitud del artista en comparación con giras anteriores, donde solía mostrarse más enérgico sobre el escenario.
“Mira cómo me lo dejaron. Ya no corre por todo el escenario”, comentó una usuaria, haciendo referencia al contraste en su comportamiento.
Sin embargo, más allá de los rumores, muchos fans valoraron la autenticidad del momento, resaltando la capacidad de Feid para conectar con su público desde la emoción genuina.