Feid volvió a acaparar la atención en redes sociales tras protagonizar un momento profundamente emotivo durante uno de sus más recientes conciertos del Ferxxo Tour. Él no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba una de sus canciones más íntimas, dejando al descubierto su lado más vulnerable frente a miles de asistentes.

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¿Qué pasó en el concierto de Feid?

Todo ocurrió mientras el reguetonero cantaba Boleritoxx, un tema reconocido por su carga sentimental. En videos difundidos por el público, se observa cómo el artista tuvo que hacer una pausa en medio de la interpretación, visiblemente afectado.

A pesar de llevar gafas oscuras, Feid se secó las lágrimas y trató de continuar, pero su voz se quebró en varios momentos. Fue entonces cuando los asistentes tomaron protagonismo, coreando la canción de principio a fin en un gesto de apoyo que rápidamente se volvió viral.