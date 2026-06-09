WestCol responde por qué no aceptó invitación de Aída Quilcué

WestCol volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública tras rechazar una invitación que había generado expectativa entre sus seguidores y diversos sectores políticos. Él ahora decidió no participar en una transmisión junto a Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, argumentando que actualmente su prioridad es promover espacios de debate relacionados con la segunda vuelta presidencial.

La decisión se produce en un momento en el que las campañas políticas buscan acercarse a las audiencias digitales, especialmente a los jóvenes, un segmento donde figuras como este streamer cuentan con una enorme capacidad de convocatoria e influencia.

La invitación de Aída Quilcué a WestCol

La conversación comenzó cuando Aída Quilcué compartió un mensaje en su cuenta de X en el que confirmó que había consultado con las autoridades tradicionales y los sabedores espirituales de su comunidad la posibilidad de recibir al creador de contenido en territorio indígena.

La lideresa indígena destacó que la visita representaría una oportunidad para mostrar aspectos culturales y ancestrales de su comunidad a través de las plataformas digitales del streamer.

“WestCol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream. Estoy segura de que Colombia podrá descubrir, a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad”, expresó Quilcué en su publicación.

El anuncio despertó interés entre usuarios de redes sociales, quienes veían el encuentro como una oportunidad para acercar temas culturales y políticos a nuevas audiencias.

WestCol explicó por qué decidió no asistir

Pese al entusiasmo inicial, el antioqueño optó por declinar la propuesta días después. A través de un mensaje público, agradeció la invitación y manifestó su respeto por la comunidad indígena, pero explicó que el contexto electoral exige otro tipo de contenidos para sus seguidores.

“Muchas gracias por la invitación, Doña Aída, me siento muy honrado. Sin embargo, actualmente en segunda vuelta mi comunidad me pide, más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, señaló.