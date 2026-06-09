WestCol responde por qué no aceptó invitación de Aída Quilcué

WestCol volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública tras rechazar una invitación que había generado expectativa entre sus seguidores y diversos sectores políticos. Él ahora decidió no participar en una transmisión junto a Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, argumentando que actualmente su prioridad es promover espacios de debate relacionados con la segunda vuelta presidencial.
La decisión se produce en un momento en el que las campañas políticas buscan acercarse a las audiencias digitales, especialmente a los jóvenes, un segmento donde figuras como este streamer cuentan con una enorme capacidad de convocatoria e influencia.
La invitación de Aída Quilcué a WestCol
La conversación comenzó cuando Aída Quilcué compartió un mensaje en su cuenta de X en el que confirmó que había consultado con las autoridades tradicionales y los sabedores espirituales de su comunidad la posibilidad de recibir al creador de contenido en territorio indígena.
La lideresa indígena destacó que la visita representaría una oportunidad para mostrar aspectos culturales y ancestrales de su comunidad a través de las plataformas digitales del streamer.
“WestCol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream. Estoy segura de que Colombia podrá descubrir, a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad”, expresó Quilcué en su publicación.
El anuncio despertó interés entre usuarios de redes sociales, quienes veían el encuentro como una oportunidad para acercar temas culturales y políticos a nuevas audiencias.
WestCol explicó por qué decidió no asistir
Pese al entusiasmo inicial, el antioqueño optó por declinar la propuesta días después. A través de un mensaje público, agradeció la invitación y manifestó su respeto por la comunidad indígena, pero explicó que el contexto electoral exige otro tipo de contenidos para sus seguidores.
“Muchas gracias por la invitación, Doña Aída, me siento muy honrado. Sin embargo, actualmente en segunda vuelta mi comunidad me pide, más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, señaló.
Según explicó, su objetivo en esta etapa electoral es ofrecer espacios donde diferentes sectores puedan exponer sus ideas y propuestas, priorizando la discusión de temas que impactan directamente a los votantes jóvenes.
El papel de los influencers en las campañas políticas
La decisión de WestCol vuelve a poner sobre la mesa el creciente protagonismo de los creadores de contenido en la política colombiana. Con millones de seguidores en plataformas digitales, influencers y streamers se han convertido en actores clave para conectar a los candidatos con nuevas generaciones de electores.
Sin embargo, este fenómeno también ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de estas figuras frente a los debates públicos y la necesidad de mantener posiciones transparentes durante los procesos electorales.
Aunque rechazó la invitación para realizar el stream en territorio indígena, el streamer dejó claro que no descarta conocer la comunidad en el futuro. Por ahora, aseguró que su atención está centrada en impulsar debates formales donde participen jóvenes con diferentes visiones políticas.