Norma Nivia y Mateo Varela, conocido también como Peluche, son una pareja que muy pocos veían venir desde que coincidieron en la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. Sin embargo, recientemente dieron el paso que pocos esperaban, ¡se comprometieron!

Como ya lo mencionamos, la actriz y el creador de contenido se conocieron en el controversial reality de convivencia, pero muy pocos creían en la seriedad de este romance, no solo porque las parejas que surgen en estos formatos rara vez duran, también porque dentro del show tuvieron sus notorias diferencias.

Sin embargo, más de dos años han pasado desde que empezaron su noviazgo y Norma Nivia y Peluche siguen más firmes que nunca, a través de sus redes sociales se han encargado de documentar su amor y compartir con su audiencia cómo viven día a día siendo pareja.

¿Cómo fue la pedida de mano?

Ahora, pasó algo que a muchos los tomó por sorpresa, resulta que la tolimense y el antioqueño recientemente decidieron darse unas buenas vacaciones por Japón. Entre su visita aprovecharon para ir a Tokyo Dineyland y allí ocurrió lo más especial de este viaje, él se arrodilló y le pidió matrimonio.

Nivia publicó un carrusel de varias imágenes en su perfil de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, en las dos primeras fotos aparece ella presumiendo el anillo, luego aparece ella con su ahora prometido posando con una camiseta de James P. Sullivan de Monsters Inc., ella luciendo el preciado accesorio por supuesto, y por último un breve video de cuando Mateo se arrodilló para pedirle que compartan juntos la vida y ella que no pudo evitar las lágrimas.