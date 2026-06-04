Durante más de dos décadas, El Desafío se ha mantenido como uno de los programas más exitosos y vistos de la televisión. Su fórmula, basada en la exigencia física, la estrategia, la convivencia y las emocionantes competencias, le ha permitido consolidarse como el reality insignia de Caracol Televisión y una de las producciones más queridas por los televidentes.

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Sin embargo, una reciente información revelada por el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa ha generado incertidumbre entre los seguidores del formato. Según explicó en sus redes sociales, el canal no tendría previsto renovar el programa este año, una decisión que estaría relacionada con la programación especial que tendrá el canal debido a la realización del Mundial de Fútbol.

De las playas paradisíacas a la Ciudad de las Cajas

A lo largo de su historia, El Desafío ha experimentado importantes transformaciones. En sus primeras temporadas, el programa se desarrollaba en playas e islas paradisíacas, donde los participantes debían enfrentarse no solo a las competencias físicas, sino también a las duras condiciones de supervivencia.

Los concursantes eran ciudadanos del común que representaban distintas regiones del país y convivían en escenarios conocidos como Playa Alta, Playa Media y Playa Baja, espacios que definían la calidad de vida de cada equipo dentro de la competencia.

Con el paso de los años, el formato evolucionó para adaptarse a las nuevas tendencias de la televisión. El cambio más significativo llegó en 2021 con el lanzamiento de Desafío The Box, una apuesta innovadora que trasladó toda la acción a la llamada “Ciudad de las Cajas”, un complejo construido especialmente para el programa en Tobia, Cundinamarca.

Este escenario se caracteriza por su diseño industrial y militar, compuesto por enormes estructuras cerradas conocidas como “Boxes”, donde los participantes enfrentan desafíos físicos y mentales de alta exigencia. La renovación del formato permitió que el reality mantuviera su vigencia y continuara liderando los índices de audiencia en Colombia.

¿Por qué no habría nueva temporada de ‘El Desafío’?

De acuerdo con la información compartida por Carlos Ochoa, la posible ausencia del reality en 2026 habría sido mencionada en el informe anual de gestión de 2025 con proyección al año siguiente. Allí se indicaría que no está contemplada una nueva temporada debido al impacto que tendrá la cobertura del Mundial de Fútbol en la parrilla de programación.