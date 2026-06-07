El inesperado mensaje de Petro a James Rodríguez

Un mensaje de unidad alrededor de la Selección Colombia terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de la intensa confrontación política que vive el país de cara a la segunda vuelta presidencial. El presidente Gustavo Petro aprovechó una publicación el mensaje James Rodríguez a su hija menor para destacar la importancia de respaldar al equipo nacional en su camino hacia el Mundial de 2026. Sin embargo, lo que comenzó como un intercambio relacionado con el deporte rápidamente tomó un rumbo político.

El mensaje de James Rodríguez a Antonella Petro

La conversación se originó después de que James Rodríguez respondiera públicamente a un mensaje de apoyo enviado por Antonella Petro, quien había expresado su respaldo a la Selección Colombia antes de la cita mundialista.

En su respuesta, el capitán de la Tricolor agradeció las palabras de aliento y destacó la necesidad de mantener la unión alrededor del equipo nacional. “Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra Selección en el Mundial. Nos vemos pronto”, escribió el jugador.

Petro destacó la unidad por encima de las diferencias políticas

El presidente respondió al mensaje del futbolista con una reflexión sobre la importancia de separar las diferencias ideológicas del respaldo a los deportistas que representan al país.

“Tus ideas políticas que tendrás, no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

La publicación fue interpretada inicialmente como un llamado a la unidad nacional alrededor del deporte, especialmente en momentos en que la Selección Colombia se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de los últimos años.