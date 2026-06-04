La gira internacional de Rosalía sufrió un inesperado contratiempo esta semana luego de que la artista se viera obligada a aplazar varios de sus conciertos en Estados Unidos debido a una emergencia familiar. La noticia fue confirmada por la promotora Live Nation a través de un comunicado oficial, en el que se informó la suspensión temporal de las fechas programadas en Florida.

La decisión afecta directamente los espectáculos que la cantante tenía previstos en Miami los días 4 y 6 de junio, así como la presentación programada para el 8 de junio en Orlando, eventos que hacían parte del inicio de la etapa norteamericana de su exitoso "LUX Tour".

Live Nation confirma el aplazamiento de los conciertos

La organización encargada de la gira explicó que la intérprete de éxitos internacionales lamenta profundamente no poder cumplir con sus compromisos en estas ciudades, pero aseguró que la situación familiar que enfrenta requiere toda su atención en este momento.

Según el comunicado, los organizadores ya trabajan en la búsqueda de nuevas fechas para reprogramar los conciertos y recomendaron a los asistentes conservar sus entradas, ya que seguirán siendo válidas cuando se anuncien las presentaciones reprogramadas.