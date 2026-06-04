La gira internacional de Rosalía sufrió un inesperado contratiempo esta semana luego de que la artista se viera obligada a aplazar varios de sus conciertos en Estados Unidos debido a una emergencia familiar. La noticia fue confirmada por la promotora Live Nation a través de un comunicado oficial, en el que se informó la suspensión temporal de las fechas programadas en Florida.
La decisión afecta directamente los espectáculos que la cantante tenía previstos en Miami los días 4 y 6 de junio, así como la presentación programada para el 8 de junio en Orlando, eventos que hacían parte del inicio de la etapa norteamericana de su exitoso "LUX Tour".
Live Nation confirma el aplazamiento de los conciertos
La organización encargada de la gira explicó que la intérprete de éxitos internacionales lamenta profundamente no poder cumplir con sus compromisos en estas ciudades, pero aseguró que la situación familiar que enfrenta requiere toda su atención en este momento.
Según el comunicado, los organizadores ya trabajan en la búsqueda de nuevas fechas para reprogramar los conciertos y recomendaron a los asistentes conservar sus entradas, ya que seguirán siendo válidas cuando se anuncien las presentaciones reprogramadas.
La noticia provocó una inmediata reacción entre los seguidores de Rosalía, quienes expresaron mensajes de apoyo y comprensión a través de las redes sociales.
¿Por qué Rosalía canceló sus conciertos en Florida?
Hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre la emergencia familiar que obligó a la artista a modificar su agenda. Tanto la cantante como su equipo han optado por mantener la situación en el ámbito privado, evitando pronunciarse sobre la naturaleza del problema.
Diversos medios han señalado que Rosalía podría estar desplazándose hacia España para acompañar a sus seres queridos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
La reserva en torno al tema ha incrementado la preocupación de algunos fanáticos, aunque la mayoría ha respaldado la decisión de la artista de priorizar a su familia en un momento delicado.
El "LUX Tour" continúa con su calendario internacional
Pese a la suspensión de las fechas en Florida, por el momento no existen anuncios sobre nuevas cancelaciones dentro de la etapa estadounidense de la gira.
El "LUX Tour" se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de 2026 y contempla presentaciones en algunas de las principales ciudades del mundo. El recorrido incluye actuaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina, con paradas previstas en destinos como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México.
La producción de la gira ha reiterado que el resto de los compromisos programados continúan en pie mientras se evalúan las nuevas fechas para Miami y Orlando.