Canadá quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El Gobierno presentará en las próximas horas una nueva Ley de Seguridad Digital y justificó la iniciativa con una frase que ha generado amplio debate: “Los chicos están muriendo”.

La propuesta, considerada una prioridad por el Ejecutivo canadiense, busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales, entre ellos los problemas de salud mental, la adicción a las redes sociales y la exposición a contenidos potencialmente dañinos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller, quien defendió la urgencia de la medida durante una intervención ante medios de comunicación en Ottawa.

"Es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo", afirmó el funcionario.

¿Qué propone la ley sobre redes sociales en Canadá?

La iniciativa contempla prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Sin embargo, las plataformas digitales que logren demostrar el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad podrían solicitar excepciones para permitir usuarios por debajo de esa edad.

La Ley de Seguridad Digital también plantea la creación de un nuevo regulador federal encargado de supervisar a las plataformas tecnológicas y exigir medidas destinadas a reducir los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en internet.

Entre sus objetivos se encuentran la prevención del ciberacoso, la exposición a contenidos perjudiciales y los mecanismos que favorecen la adicción digital.

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La propuesta legislativa no se limita a las redes sociales.

El Gobierno canadiense pretende obligar a las empresas tecnológicas a ser más transparentes respecto a los mecanismos utilizados para detectar usuarios con posibles intenciones de autolesionarse o causar daño a otras personas.

La iniciativa tomó fuerza tras la masacre ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, donde un atacante asesinó a ocho personas, entre ellas seis niños.

Posteriormente se conoció que algunas conversaciones mantenidas por el responsable con ChatGPT habían sido detectadas internamente como preocupantes, pero no fueron reportadas a las autoridades.

La mayoría de los canadienses apoya la prohibición

La propuesta cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Según una encuesta del Instituto Angus Reid publicada en marzo, el 75 % de los canadienses apoya una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años.

Además, el 87 % respalda restringir determinadas plataformas para este grupo de edad.

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Los resultados también reflejan una creciente preocupación por los efectos de estas aplicaciones sobre los jóvenes. El 94 % de los encuestados manifestó inquietud por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores, mientras otro 94 % expresó preocupación por los riesgos de adicción.

Canadá se suma a una tendencia internacional

Si el proyecto es aprobado por el Parlamento, Canadá se unirá a una lista cada vez más amplia de países que buscan restringir el acceso de menores a las redes sociales.

Australia fue pionera al implementar una prohibición para menores de 16 años en 2025. A su vez, países como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovenia, Turquía y Reino Unido han anunciado o estudian medidas similares.

El debate sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes se ha convertido en una de las principales discusiones regulatorias a nivel mundial. Ahora, Canadá busca dar un paso más y convertirse en uno de los países con las restricciones más estrictas para proteger a los menores en el entorno digital.