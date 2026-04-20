Presencias destacadas en la celebración

Además de las exministras y la periodista, en el encuentro también estuvo la actriz Amparo Grisales, lo que aumentó la visibilidad del evento en redes sociales.

Sin embargo, más allá del carácter social de la reunión, lo que generó debate fue la participación de Vanessa de la Torre, quien actualmente conduce el programa Dos Puntos y es una de las voces informativas más reconocidas del país.

Críticas en redes sociales

Tras la viralización del video, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad, cuestionando la cercanía de la periodista con figuras políticas. Algunos comentarios pusieron en duda su imparcialidad y objetividad en el ejercicio periodístico, especialmente por su rol en medios de comunicación de alcance nacional.

La discusión se centró en los límites entre la vida privada de los periodistas y su relación con actores del poder político, un tema que recurrentemente genera debate en Colombia.

Hasta el momento, Vanessa de la Torre no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica. Su silencio ha mantenido activa la conversación digital, donde continúan las opiniones divididas entre quienes defienden su derecho a la vida personal y quienes consideran que este tipo de situaciones puede afectar la percepción de independencia en el periodismo.