Vanessa de la Torre, reconocida por su trabajo en Caracol Radio, se convirtió en tendencia este 19 de abril tras la difusión de un video en el que aparece compartiendo en una celebración privada junto a figuras políticas del país.
El video que desató la controversia
Las imágenes fueron publicadas por Alicia Arango, exministra de Trabajo durante el gobierno de Iván Duque, quien acompañó el clip con el mensaje: “Gracias, ¡Fiestaza! Pasamos delicioso. Homenaje a mi amiga del alma, María Consuelo Araujo, nueva Presidenta de la CCI".
En el video también aparece María Consuelo Araújo, quien recientemente asumió la dirección de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), cargo que ocupa desde febrero de este año. El evento, según se ha conocido, tenía como objetivo celebrar precisamente este nuevo nombramiento.
Presencias destacadas en la celebración
Además de las exministras y la periodista, en el encuentro también estuvo la actriz Amparo Grisales, lo que aumentó la visibilidad del evento en redes sociales.
Sin embargo, más allá del carácter social de la reunión, lo que generó debate fue la participación de Vanessa de la Torre, quien actualmente conduce el programa Dos Puntos y es una de las voces informativas más reconocidas del país.
Críticas en redes sociales
Tras la viralización del video, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad, cuestionando la cercanía de la periodista con figuras políticas. Algunos comentarios pusieron en duda su imparcialidad y objetividad en el ejercicio periodístico, especialmente por su rol en medios de comunicación de alcance nacional.
La discusión se centró en los límites entre la vida privada de los periodistas y su relación con actores del poder político, un tema que recurrentemente genera debate en Colombia.
Hasta el momento, Vanessa de la Torre no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica. Su silencio ha mantenido activa la conversación digital, donde continúan las opiniones divididas entre quienes defienden su derecho a la vida personal y quienes consideran que este tipo de situaciones puede afectar la percepción de independencia en el periodismo.