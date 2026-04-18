Así fue la fabulosa boda de Daniela Ospina en Medellín

Daniela Ospina y Gabriel Coronel volvieron a acaparar la atención mediática tras celebrar su esperada boda religiosa en Medellín. El evento, que se mantuvo bajo estricta privacidad, marca un nuevo capítulo en su relación, tres años después de haber contraído matrimonio civil en 2023.

Una ceremonia íntima y llena de misterio

Luego de meses de especulación en redes sociales, la pareja finalmente dio el “sí” por la Iglesia en una ceremonia rodeada de hermetismo. Hasta el momento, no se han revelado detalles como la fecha exacta, la lista de invitados o el destino de su luna de miel, lo que ha incrementado la curiosidad de sus seguidores.

A pesar del secretismo, algunas imágenes compartidas por los asistentes dejaron ver una celebración elegante y cargada de emociones, en la que la música, el baile y la alegría fueron protagonistas.