Así fue la fabulosa boda de Daniela Ospina en Medellín

Daniela Ospina y Gabriel Coronel volvieron a acaparar la atención mediática tras celebrar su esperada boda religiosa en Medellín. El evento, que se mantuvo bajo estricta privacidad, marca un nuevo capítulo en su relación, tres años después de haber contraído matrimonio civil en 2023.
Una ceremonia íntima y llena de misterio
Luego de meses de especulación en redes sociales, la pareja finalmente dio el “sí” por la Iglesia en una ceremonia rodeada de hermetismo. Hasta el momento, no se han revelado detalles como la fecha exacta, la lista de invitados o el destino de su luna de miel, lo que ha incrementado la curiosidad de sus seguidores.
A pesar del secretismo, algunas imágenes compartidas por los asistentes dejaron ver una celebración elegante y cargada de emociones, en la que la música, el baile y la alegría fueron protagonistas.
Un festejo inolvidable
Durante la recepción, Gabriel Coronel sorprendió a los invitados con un emotivo discurso que rápidamente se viralizó. “Que estemos dispuestos a pasarlo bien, a gozar, a disfrutar y a tener un fin de semana inolvidable”, expresó, desatando la euforia entre los presentes.
Uno de los momentos más comentados de la noche fue el primer baile de los recién casados, que simbolizó el inicio de esta nueva etapa en su vida juntos.
La presencia de Salomé Rodríguez
La celebración también estuvo marcada por la presencia de Salomé Rodríguez, hija de la empresaria con el futbolista James Rodríguez. La joven tuvo un papel especial durante el evento y compartió algunos momentos en redes sociales, evidenciando la cercanía familiar y la importancia de la ocasión.
La boda religiosa confirma la estabilidad de la relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel, quienes han optado por mantener su vida privada alejada del foco mediático.
Con esta celebración, la pareja no solo reafirma su compromiso, sino que también sella su historia de amor con un evento íntimo, rodeado de sus seres más cercanos y en medio de un ambiente de fiesta que quedará en la memoria de todos los asistentes.