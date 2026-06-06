Cepeda denuncia irregularidades en la campaña de De la Espriella y exige debate

El candidato presidencial colombiano de izquierdas, Iván Cepeda, anunció este sábado que impulsará una investigación contra la campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por presunta compra de votos y otras irregularidades. Además, insistió en la necesidad de realizar un debate antes de la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio.

Denuncias sobre la campaña rival

“Mi campaña, por múltiples vías, está recibiendo información que vamos a documentar sobre eventuales manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña del señor De la Espriella”, declaró Cepeda en una rueda de prensa en Cali, capital del Valle del Cauca, en el suroeste del país.

Cepeda, quien quedó en segundo lugar en la primera vuelta del pasado domingo, aseguró haber recibido información sobre una supuesta compra de votos y movimientos de grandes sumas de dinero para ese fin en distintos puntos del país por parte de la campaña de De la Espriella.

El candidato oficialista afirmó también que se ha desplegado una “campaña sucia” en su contra mediante el uso de inteligencia artificial, por lo que iniciará acciones legales contra De la Espriella y su equipo. Para ello, designó al abogado Miguel Ángel del Río.

“Dado que el señor De la Espriella está yendo por el camino sucio de la manipulación con inteligencia artificial, de campañas en redes sociales y de mover el voto no por el argumento ni por el programa, sino por otros medios, vamos a tomar medidas”, señaló Cepeda, quien no aceptó preguntas de los medios.

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Debate electoral y cruce de declaraciones

Por otra parte, el candidato de izquierdas indicó que solicitará a las gerencias de los canales privados RCN Televisión y Caracol Televisión, así como a la televisión pública RTVC Sistema de Medios Públicos, la organización de un debate entre ambos aspirantes, aunque la decisión dependerá del alcance de estos medios.

Cepeda insistió en que el país espera “ansiosamente” este encuentro, al que los ciudadanos tienen derecho, pese a que en la primera vuelta se negó a debatir con otros candidatos.

Para facilitar la realización del debate, pidió a De la Espriella que nombre a dos compromisarios para avanzar en la organización del encuentro.

“Tal vez a él no le gusten las reglas, es su procedimiento, pero en democracia es así. Son reglas básicas y mínimas. Volvemos a exigir que nombre a sus compromisarios para avanzar”, afirmó Cepeda.

En respuesta, De la Espriella exigió al candidato de izquierdas reconocer los resultados de la primera vuelta y no “imponer condiciones” para el debate, aunque no se refirió a las acusaciones sobre la supuesta compra de votos.

A través de su cuenta en X, escribió: “¿Te acojonaste con el debate que ya programó revista Semana para el martes a las 19:00 (hora local)? Cuéntale al país”.

Además, insistió en que él y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, están listos para debatir con Cepeda y su compañera de fórmula, Aída Quilcué, con el objetivo de que el país conozca “quién es quién”.

“Deja de fingir con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo”, añadió.

El candidato ultraderechista, del movimiento Defensores de la Patria, conocido por sus seguidores como “el tigre”, fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78 %). Por su parte, Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente colombiano Gustavo Petro, obtuvo 9,7 millones de votos (40,98 %).

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