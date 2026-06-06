Cae segundo implicado en el asesinato de un estudiante en TransMilenio

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Kevin Leonardo Naranjo Lemus, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Fredy Santiago Guzmán ocurrido el pasado 15 de abril.

Fredy Santiago Guzmán, de 19 años, era estudiante de primer semestre en la Universidad Minuto de Dios. Fue asesinado en una estación de TransMilenio ubicada cerca de su universidad después de salir de clases.

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El papel del capturado en el crimen

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, la víctima se encontraba esperando un bus articulado cuando fue abordada por al menos tres sujetos que intentaron robarle su teléfono celular. En medio del asalto, el joven recibió una herida con arma blanca que, lamentablemente, le causó la muerte.

De acuerdo con las evidencias presentadas por el ente acusador, Naranjo Lemus habría sido la persona encargada de detener un bus articulado del sistema para facilitar la huida de los demás delincuentes tras cometer el ataque y el intento de hurto.

Por este comportamiento, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado en grado de tentativa.

A pesar de la contundencia de los elementos probatorios, el procesado no aceptó los cargos.

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Avances en la investigación

Con la judicialización de Naranjo Lemus, ya son dos las personas vinculadas formalmente por este crimen que conmocionó a la comunidad universitaria. Recientemente, las autoridades también lograron la captura y medida de aseguramiento de Harold Figueroa Ballén, quien permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.