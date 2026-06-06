Dos policías murieron en Medellín tras ser confundidos con delincuentes

Dos integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá murieron luego de recibir impactos de arma de fuego en medio de un procedimiento ocurrido en el barrio Lorena, comuna 11 de Medellín, hacia las 10:30 de la noche.

De acuerdo con el reporte judicial de la Unidad Investigativa del CTI, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas fueron identificadas como Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y John Alexander Zapata Vásquez, de 26. Ambos hacían parte del grupo de Automotores de la Sijín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronuncio sobre los hechos y lamento lo ocurrido en su cuenta de X: "Este crimen enluta a la institución policial, a sus familias y a toda Medellín".

También puede leer: La férrea defensa de Johanna Fadul a la derecha