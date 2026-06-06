Dos policías murieron en Medellín tras ser confundidos con delincuentes

Dos integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá murieron luego de recibir impactos de arma de fuego en medio de un procedimiento ocurrido en el barrio Lorena, comuna 11 de Medellín, hacia las 10:30 de la noche.
De acuerdo con el reporte judicial de la Unidad Investigativa del CTI, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas fueron identificadas como Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y John Alexander Zapata Vásquez, de 26. Ambos hacían parte del grupo de Automotores de la Sijín.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronuncio sobre los hechos y lamento lo ocurrido en su cuenta de X: "Este crimen enluta a la institución policial, a sus familias y a toda Medellín".
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Operativo por un vehículo reportado como robado
Según la información preliminar, los uniformados adelantaban un operativo relacionado con un vehículo reportado como robado. El objetivo era verificar la situación del automotor, recuperarlo y capturar a los presuntos responsables.
Las primeras versiones indican que los agentes se encontraban vestidos de civil cuando fueron confundidos con delincuentes por un intendente jefe adscrito al Grupo de Protección a Personas de la misma institución policial que se encontraba dentro del vehículo.
Al parecer, el uniformado creyó que se trataba de un hecho delictivo y accionó su arma de fuego contra ellos. Giraldo y Zapata resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un centro asistencial, donde fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.
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Tres personas fueron capturadas
Tras lo ocurrido, las autoridades capturaron a tres personas que se encontraban en una camioneta en el lugar de los hechos. Entre los detenidos figuran el intendente involucrado en el caso, un comerciante que estaba bajo su protección y otro hombre que lo acompañaba.
Además, fueron incautadas tres pistolas calibre 9 milímetros y cuatro teléfonos celulares. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.