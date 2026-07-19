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Incautan fusiles y subametralladoras en operativos en Antioquia

Las acciones contra estructuras criminales dejaron armamento de largo alcance, material de intendencia, drogas incautadas y tres capturados.
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Créditos:
Policía Antioquia

Fusiles, subametralladoras, munición, material de intendencia y más de 3.600 dosis de estupefacientes fueron incautados durante dos operativos contra estructuras criminales en los municipios de Jericó y Concordia, en el Suroeste antioqueño.

Las acciones fueron desarrolladas por la Policía Nacional en Antioquia, en coordinación con el Ejército Nacional y bajo la articulación de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de afectar las capacidades logísticas y armadas de grupos delincuenciales que delinquen en esta zona del departamento.

De acuerdo con las autoridades, los procedimientos permitieron ubicar armamento de largo alcance, elementos usados para actividades criminales y sustancias estupefacientes listas para su distribución.

Fusiles incautados en Jericó

En el municipio de Jericó, unidades de la Seccional de Investigación Criminal de Antioquia y del Batallón de Infantería N.° 11 Andes ubicaron un sitio que, según información recopilada por las autoridades, sería utilizado por integrantes de la estructura criminal denominada Edwin Román Velázquez Valle para ocultar material bélico y ejercer control criminal en la zona.

Durante la intervención fueron incautados tres fusiles tipo R-15, un fusil AK-47, dos subametralladoras, 17 proveedores, dos supresores de sonido, 257 cartuchos de diferentes calibres, cinco chalecos arnés y otros elementos de intendencia.

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Según la Policía, este resultado representa una afectación a las capacidades armadas de dicha estructura y busca prevenir delitos asociados con homicidios, intimidaciones y hechos que afectan la convivencia ciudadana.

Tres capturados en Concordia

De manera simultánea, en el municipio de Concordia, las autoridades ejecutaron dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Hoyo Frío.

En estos procedimientos fueron capturadas en flagrancia tres personas que, de acuerdo con el proceso investigativo, presuntamente estarían vinculadas a una estructura delincuencial conocida como “Los del Filo”.

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Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Más de 3.600 dosis incautadas

Durante los allanamientos en Concordia también fueron incautados una subametralladora Mini Uzi calibre 9 milímetros, un proveedor, cinco cartuchos, aproximadamente 3.000 dosis de bazuco, 600 dosis de cocaína, cinco radios de comunicación y elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Según las investigaciones, estas personas presuntamente participarían en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes y otros hechos que afectan la seguridad en Concordia.

La Policía Nacional señaló que continuará desplegando capacidades operativas e investigativas para contrarrestar el accionar de estructuras criminales en Antioquia, bajo criterios de legalidad, respeto por los derechos humanos y garantía del debido proceso.

Policía Nacional
Ejército Nacional
Antioquia
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