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Avalancha deja a Tame sin agua potable

El daño en el sistema de acueducto mantiene sin servicio a miles de habitantes, mientras las autoridades avanzan en un plan para reconstruir la infraestructura afectada.
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Más de 42.000 habitantes del municipio de Tame, Arauca, completan varios días sin acceso al servicio de agua potable luego de que una avalancha destruyera parte del sistema de captación del acueducto.

La emergencia se originó tras el aumento del caudal del río Tame, que ocasionó graves daños en las tuberías encargadas de transportar el agua hacia la planta de tratamiento. La fuerza de la corriente también afectó otros tramos esenciales para el funcionamiento del sistema.

 

Ante la interrupción del servicio, la empresa Caribabare E.S.P. puso en marcha un plan de abastecimiento mediante carrotanques para atender a los barrios del casco urbano. La distribución se realiza de forma programada y en coordinación con los líderes comunitarios.

Mientras tanto, algunas familias han tenido que recurrir a fuentes hídricas cercanas para cubrir necesidades básicas debido a la falta de agua potable.

Las labores de inspección y reparación se retrasaron por las condiciones climáticas, aunque en los últimos días fue posible ingresar a la zona para evaluar el alcance de la emergencia y definir las obras que requiere el acueducto.

Las primeras proyecciones indican que la recuperación de la infraestructura podría costar entre 5.000 y 8.000 millones de pesos, recursos que deberán ser gestionados por las autoridades locales y departamentales.

Por ahora, no existe una fecha definida para restablecer completamente el servicio, mientras continúan los trabajos para devolver el suministro de agua a la población.

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