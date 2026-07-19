Ante la interrupción del servicio, la empresa Caribabare E.S.P. puso en marcha un plan de abastecimiento mediante carrotanques para atender a los barrios del casco urbano. La distribución se realiza de forma programada y en coordinación con los líderes comunitarios.

Mientras tanto, algunas familias han tenido que recurrir a fuentes hídricas cercanas para cubrir necesidades básicas debido a la falta de agua potable.

Las labores de inspección y reparación se retrasaron por las condiciones climáticas, aunque en los últimos días fue posible ingresar a la zona para evaluar el alcance de la emergencia y definir las obras que requiere el acueducto.

Las primeras proyecciones indican que la recuperación de la infraestructura podría costar entre 5.000 y 8.000 millones de pesos, recursos que deberán ser gestionados por las autoridades locales y departamentales.

Por ahora, no existe una fecha definida para restablecer completamente el servicio, mientras continúan los trabajos para devolver el suministro de agua a la población.