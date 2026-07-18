La temporada de lluvias sigue golpeando con fuerza a Casanare. De acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, más de 10.000 familias, equivalentes a unas 40.000 personas, han resultado damnificadas por la emergencia invernal.

El balance oficial da cuenta de 142 emergencias, entre ellas 51 deslizamientos, 48 inundaciones, 14 vendavales y 12 avenidas torrenciales. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han registrado personas fallecidas ni heridas.

Las lluvias también han dejado 6.491 viviendas afectadas, 67.599 hectáreas de cultivos dañadas, 19.250 animales afectados, 13 puentes con daños, 253 veredas y 10 barrios impactados.