La temporada de lluvias sigue golpeando con fuerza a Casanare. De acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, más de 10.000 familias, equivalentes a unas 40.000 personas, han resultado damnificadas por la emergencia invernal.
El balance oficial da cuenta de 142 emergencias, entre ellas 51 deslizamientos, 48 inundaciones, 14 vendavales y 12 avenidas torrenciales. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han registrado personas fallecidas ni heridas.
Las lluvias también han dejado 6.491 viviendas afectadas, 67.599 hectáreas de cultivos dañadas, 19.250 animales afectados, 13 puentes con daños, 253 veredas y 10 barrios impactados.
Según el director departamental de Gestión del Riesgo, Wilson Porras, cerca del 70 % de las familias afectadas perdió la mayor parte de sus pertenencias, por lo que calificó la situación como una de las más difíciles que ha enfrentado el departamento.
Uno de los puntos más críticos se encuentra en el norte de Casanare, donde varios deslizamientos mantienen afectada la conexión entre Sácama y La Salina. Allí, la Gobernación adelanta trabajos para remover derrumbes y recuperar la movilidad.
Para atender la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinó 5.500 millones de pesos en maquinaria para intervenir los puntos más afectados. Además, se han entregado ayudas humanitarias y continúa activa una campaña de donaciones para apoyar a las familias que aún esperan asistencia.