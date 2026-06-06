Asesinan al periodista Cristian Herrera en Cúcuta

El periodista Cristian Herrera, reconocido por su trabajo en temas judiciales y de seguridad, fue asesinado este sábado en un ataque sicarial ocurrido en el barrio Quinta Oriental, en el oriente de Cúcuta.

De acuerdo con la información preliminar, el comunicador acababa de salir de la vivienda de un familiar cuando fue interceptado por hombres armados. Los atacantes le dispararon en al menos cinco ocasiones, causándole heridas de extrema gravedad. Aunque Herrera fue trasladado con vida a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Una trayectoria marcada por el periodismo de investigación

Cristian Herrera era ampliamente conocido en Norte de Santander por su trayectoria periodística. Durante varios años trabajó en La Opinión de Cúcuta, donde se destacó por la cobertura de temas relacionados con seguridad, justicia, conflicto armado y orden público. Además, hacía parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), donde se desempeñaba como corresponsal en Norte de Santander e integraba su junta directiva.

Personas cercanas al periodista aseguraron que no era la primera vez que enfrentaba amenazas por el ejercicio de su labor. Incluso, en el pasado tuvo que exiliarse temporalmente en Chile como medida de protección.

Tras conocerse el crimen, la Policía Nacional rechazó el hecho e informó que unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) adelantan las investigaciones correspondientes. Las autoridades se encuentran recopilando registros de cámaras de seguridad y testimonios para establecer la ruta de escape del agresor.

Rechazo de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, también lamentó el asesinato del comunicador y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y colegas.

La entidad advirtió además sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en distintas regiones del país y recordó que Herrera cubría temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo, una región afectada por la presencia de grupos armados y la persistencia de la violencia.

La entidad también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para avanzar con celeridad en las investigaciones y judicializar a los responsables del homicidio.