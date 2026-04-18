¿Cómo ganar boletas para conciertos de Feid en Bogotá y Cali?

Feid continúa generando expectativa con su esperado ‘Falxo Tour’, una gira que, a tan solo un mes de su anuncio, ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en el país. Bajo el concepto “Feid vs. Ferxxo”, él ha logrado agotar varias fases de boletería en cuestión de horas, confirmando su enorme convocatoria.

Fechas y ciudades del ‘Falxo Tour’ en Colombia

El recorrido del ‘Falxo Tour’ incluirá dos paradas clave en Bogotá y Cali, donde miles de fanáticos esperan ver en vivo a uno de los exponentes más influyentes del género urbano actual. Aunque aún hay detalles logísticos que no han sido revelados, estos conciertos ya figuran entre los más esperados por el público colombiano.

Alta demanda y boletería agotada

Desde el inicio de la venta, la respuesta de los seguidores ha sido masiva. En varias etapas, las entradas se agotaron rápidamente, dejando a numerosos fans sin la posibilidad de asistir. Este fenómeno refleja el momento de popularidad que atraviesa Feid y la fuerte conexión que mantiene con su audiencia.