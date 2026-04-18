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¿Cómo ganar boletas para conciertos de Feid en Bogotá y Cali?

Sáb, 18/04/2026 - 12:19
Feid está botando la casa por la ventana y anunció que regalará boletas a sus fans para los conciertos en Bogotá y Cali.
Feid conciertos Bogotá y Cali
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Redes sociales

Feid continúa generando expectativa con su esperado ‘Falxo Tour’, una gira que, a tan solo un mes de su anuncio, ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en el país. Bajo el concepto “Feid vs. Ferxxo”, él ha logrado agotar varias fases de boletería en cuestión de horas, confirmando su enorme convocatoria.

Fechas y ciudades del ‘Falxo Tour’ en Colombia

El recorrido del ‘Falxo Tour’ incluirá dos paradas clave en Bogotá y Cali, donde miles de fanáticos esperan ver en vivo a uno de los exponentes más influyentes del género urbano actual. Aunque aún hay detalles logísticos que no han sido revelados, estos conciertos ya figuran entre los más esperados por el público colombiano.

Alta demanda y boletería agotada

Desde el inicio de la venta, la respuesta de los seguidores ha sido masiva. En varias etapas, las entradas se agotaron rápidamente, dejando a numerosos fans sin la posibilidad de asistir. Este fenómeno refleja el momento de popularidad que atraviesa Feid y la fuerte conexión que mantiene con su audiencia.

¿Por qué Feid regalará boletas?

Ante la alta demanda, el artista decidió lanzar una dinámica especial para regalar entradas tanto para Bogotá como para Cali. La iniciativa busca incluir a más seguidores en la experiencia del concierto, especialmente a quienes no lograron conseguir boleta durante la venta oficial.

Así puedes ganar entradas para ver a Feid

La dinámica gira en torno a la canción Medellín Takai. Para participar, los fans deben demostrar en redes sociales que se saben el verso interpretado por el artista japonés Yuki Chiba. Además, el propio cantante ha incentivado la creatividad, invitando a sus seguidores a recrear sus outfits más icónicos.

“Antes de que se me olvide, he visto muchos videos de las personas haciendo outfits para el show de Bogotá cantando Medellín Takai… así es más fácil escoger quién canta Medellín Takai y a quién le vamos a regalar entradas pa’ Bogotá y pa’ Cali”, expresó el artista.

Como parte de esta iniciativa, Feid confirmó que uno de los participantes será elegido para subir al escenario y cantar junto a él. Esta dinámica, que ya ha implementado en conciertos en Estados Unidos, llegará ahora a Colombia como una forma de fortalecer la cercanía con su público.

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