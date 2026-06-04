La auténtica cocina mexicana está más viva que nunca en Bogotá

En el centro histórico de Bogotá, la tradición culinaria mexicana acaba de alcanzar un nuevo nivel de reconocimiento internacional. El restaurante Inquebrantable fue acreditado oficialmente con el prestigioso “Sello M”, convirtiéndose en el primer y único establecimiento en Colombia en recibir esta distinción.

Este reconocimiento, otorgado por el Gobierno de México y la Academia Mexicana de Gastronomía, certifica a los restaurantes que preservan de manera auténtica las recetas, técnicas e ინგredientes de la cocina tradicional mexicana, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Un reconocimiento que valida la autenticidad de la cocina mexicana en Colombia

El “Sello M” no es solo un distintivo gastronómico, sino una certificación internacional que garantiza que la experiencia culinaria ofrecida respeta las raíces culturales de México. En este contexto, Inquebrantable ha sido destacado por su compromiso con una propuesta que va más allá de lo comercial.

Ubicado en La Candelaria, uno de los sectores más emblemáticos de Bogotá, el restaurante ha apostado por una cocina mexicana auténtica, alejada de adaptaciones simplificadas, y enfocada en transmitir la esencia original de esta tradición culinaria.

Su carta, además, se renueva cada cuatro meses, un enfoque que permite resaltar la diversidad regional de México y mantener una experiencia gastronómica en constante evolución.