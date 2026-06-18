Perú se toma Cartagena con esta interesante propuesta

En una ciudad donde la gastronomía se ha convertido en parte esencial de la experiencia turística, Pirka llegó al Centro Histórico de Cartagena con una propuesta que busca abrirse camino desde la autenticidad: cocina 100 % peruana, fiel a sus raíces y pensada para destacar en una plaza cada vez más competitiva.
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El restaurante aterriza en un momento en el que la cocina peruana sigue ocupando un lugar privilegiado en la conversación gastronómica internacional. Su diversidad de ingredientes, técnicas, influencias culturales y sabores la han convertido en una de las más reconocidas del mundo.
PIRKA, una nueva propuesta peruana en Cartagena
En medio de la creciente oferta de restaurantes en Cartagena, Pirka apuesta por una experiencia centrada en el origen. Su carta busca rendir tributo a la tradición culinaria peruana, sin perder de vista el contexto de una ciudad que recibe visitantes nacionales e internacionales durante todo el año.
La propuesta no se presenta como una adaptación ligera de sabores peruanos, sino como una cocina construida desde la técnica, el respeto por la receta y la identidad de un país que ha hecho de su gastronomía una marca cultural.
El chef Francisco Agüero lidera la cocina
La dirección gastronómica está a cargo del chef peruano Francisco Agüero, graduado de la escuela de gastronomía Columbia, en Lima. Su trayectoria incluye experiencia en cocinas de restaurantes y hoteles en la capital peruana, además de reconocimientos en concursos del sector.
Desde 2024, Agüero lidera la propuesta culinaria de Pirka en Cartagena, con el propósito de acercar a los comensales a una experiencia que conserve el carácter de la cocina peruana.
“Queremos que cada plato represente realmente lo que es Perú: tradición, técnica y sabor auténtico”, afirma el chef Francisco Agüero.
Cocina peruana con identidad y respaldo
Detrás de Pirka hay un grupo de empresarios colombianos en alianza con socios peruanos, propietarios del restaurante Awa en Lima, Perú. Este vínculo fortalece la apuesta del proyecto por una cocina conectada con el origen y con el conocimiento directo del mercado gastronómico peruano.
La llegada del restaurante también marca una intención clara: competir en el Centro Histórico de Cartagena con una propuesta que no se apoya únicamente en la ubicación, sino en una identidad culinaria definida.
Pirka busca consolidarse como un nuevo punto de referencia para quienes desean vivir una experiencia peruana auténtica en Cartagena. Su llegada amplía la conversación sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y refuerza el papel del Centro Histórico como escenario para propuestas culinarias de alto nivel.