Perú se toma Cartagena con esta interesante propuesta

En una ciudad donde la gastronomía se ha convertido en parte esencial de la experiencia turística, Pirka llegó al Centro Histórico de Cartagena con una propuesta que busca abrirse camino desde la autenticidad: cocina 100 % peruana, fiel a sus raíces y pensada para destacar en una plaza cada vez más competitiva.

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El restaurante aterriza en un momento en el que la cocina peruana sigue ocupando un lugar privilegiado en la conversación gastronómica internacional. Su diversidad de ingredientes, técnicas, influencias culturales y sabores la han convertido en una de las más reconocidas del mundo.

PIRKA, una nueva propuesta peruana en Cartagena

En medio de la creciente oferta de restaurantes en Cartagena, Pirka apuesta por una experiencia centrada en el origen. Su carta busca rendir tributo a la tradición culinaria peruana, sin perder de vista el contexto de una ciudad que recibe visitantes nacionales e internacionales durante todo el año.

La propuesta no se presenta como una adaptación ligera de sabores peruanos, sino como una cocina construida desde la técnica, el respeto por la receta y la identidad de un país que ha hecho de su gastronomía una marca cultural.

El chef Francisco Agüero lidera la cocina

La dirección gastronómica está a cargo del chef peruano Francisco Agüero, graduado de la escuela de gastronomía Columbia, en Lima. Su trayectoria incluye experiencia en cocinas de restaurantes y hoteles en la capital peruana, además de reconocimientos en concursos del sector.