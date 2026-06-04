Corte Suprema ratifica condena contra Santiago Uribe

La decisión ratifica la sentencia emitida en 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, que condenó al hermano menor del expresidente a 28 años y 4 meses de prisión. El recurso de impugnación especial fue analizado por el magistrado Gerson Chaverra, quien estudió los argumentos presentados por la defensa para controvertir el fallo.

La investigación de la Fiscalía contra Santiago Uribe Vélez

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió una estructura armada ilegal que operó en el norte de Antioquia. Según el ente acusador, el grupo tenía como centro de operaciones la hacienda La Carolina y sería responsable de múltiples acciones violentas en la región.

¿Quiénes eran Los 12 Apóstoles?

La organización, conocida como “Los 12 Apóstoles”, fue señalada por las autoridades de actuar bajo la modalidad de grupo de justicia privada y de participar en homicidios contra personas que eran consideradas presuntos delincuentes o indeseables en varios municipios antioqueños.

Según las investigaciones de la Fiscalía y las decisiones judiciales, el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles habría cometido asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas y acciones de "limpieza social" en el norte de Antioquia durante la década de 1990.

La organización es señalada de perseguir y asesinar a personas consideradas presuntos delincuentes, consumidores de drogas o supuestos colaboradores de la guerrilla, dejando decenas de víctimas en municipios como Yarumal. Uno de los casos más representativos atribuidos al grupo es el homicidio de Camilo Barrientos, ocurrido en 1994.