Feid, conocido mundialmente como Ferxxo, volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá de la música. Él sorprendió a estudiantes y asistentes al presentarse en un evento especial en la Universidad de Antioquia (UdeA), donde aprovechó la ocasión para compartir un emotivo mensaje sobre la importancia de la educación y la formación profesional.
La inesperada aparición del artista rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron tanto su cercanía con los jóvenes como el significado simbólico de su visita a una de las universidades públicas más importantes del país.
La conexión de Feid con la Universidad de Antioquia
La presentación tuvo un componente profundamente personal para el intérprete de éxitos como “Luna”, “Normal” y “Feliz Cumpleaños Ferxxo”. La Universidad de Antioquia no es un lugar cualquiera en su historia familiar.
Su padre, Jorge Mario Villada, es un reconocido artista plástico y docente que durante años estuvo vinculado a esta institución académica. Ese vínculo convirtió la visita de Feid en un momento cargado de significado, no solo para él, sino también para quienes conocen la influencia que su familia ha tenido en su desarrollo personal y artístico.
Aunque hoy es una de las estrellas más importantes de la música urbana latinoamericana, el cantante ha mantenido una estrecha relación con sus raíces y con los valores que marcaron su crecimiento en Medellín.
El mensaje de Feid que fue aplaudido por los estudiantes
Durante su intervención, el artista aprovechó el encuentro para enviar un mensaje que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. Más allá del espectáculo y la emoción de verlo en vivo, Feid invitó a los jóvenes a valorar los espacios académicos y a continuar construyendo su futuro a través del estudio.
La reflexión fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes destacaron que una figura de su nivel utilice su influencia para promover mensajes positivos relacionados con la educación y el crecimiento personal.
En redes sociales, cientos de comentarios resaltaron la humildad del cantante y su capacidad para conectar con las nuevas generaciones desde escenarios diferentes a los conciertos y festivales.
Redes interpretan su visita como un respaldo a la educación pública
La aparición de Feid en la UdeA ocurrió en un momento particularmente relevante para el país. Apenas unos días antes, Colombia había vivido una intensa jornada electoral, por lo que algunos usuarios interpretaron el gesto como una muestra de apoyo al fortalecimiento de la educación pública.
Aunque el artista no emitió declaraciones políticas directas, numerosos seguidores señalaron que su presencia en una universidad estatal y su llamado a seguir estudiando adquieren una dimensión social importante dentro de los debates actuales sobre financiación, acceso y calidad educativa.
La conversación se amplificó rápidamente en plataformas digitales, donde la visita fue vista por muchos como una forma de visibilizar el papel fundamental que cumplen las universidades públicas en la formación de miles de jóvenes colombianos.