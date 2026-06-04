Feid, conocido mundialmente como Ferxxo, volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá de la música. Él sorprendió a estudiantes y asistentes al presentarse en un evento especial en la Universidad de Antioquia (UdeA), donde aprovechó la ocasión para compartir un emotivo mensaje sobre la importancia de la educación y la formación profesional.

La inesperada aparición del artista rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron tanto su cercanía con los jóvenes como el significado simbólico de su visita a una de las universidades públicas más importantes del país.

La conexión de Feid con la Universidad de Antioquia

La presentación tuvo un componente profundamente personal para el intérprete de éxitos como “Luna”, “Normal” y “Feliz Cumpleaños Ferxxo”. La Universidad de Antioquia no es un lugar cualquiera en su historia familiar.

Su padre, Jorge Mario Villada, es un reconocido artista plástico y docente que durante años estuvo vinculado a esta institución académica. Ese vínculo convirtió la visita de Feid en un momento cargado de significado, no solo para él, sino también para quienes conocen la influencia que su familia ha tenido en su desarrollo personal y artístico.