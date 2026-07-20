El Festival Cordillera 2026 volverá a convertir a Bogotá en uno de los principales escenarios musicales de América Latina. La organización confirmó que el evento se realizará los próximos 12 y 13 de septiembre, con una programación que reunirá a artistas nacionales e internacionales y miles de asistentes provenientes de diferentes regiones del país y del exterior.

Consolidado como uno de los festivales más importantes del calendario cultural colombiano, Cordillera apuesta nuevamente por una propuesta que celebra la identidad latinoamericana a través de la música, reuniendo géneros como el rock, el pop, el indie y otras expresiones que han marcado generaciones.

Un festival que celebra la música latinoamericana

Más que una serie de conciertos, el Festival Cordillera se ha convertido en un espacio de encuentro para quienes disfrutan de la diversidad cultural y musical del continente.

Cada edición reúne a artistas consagrados y nuevas propuestas, ofreciendo una experiencia que combina espectáculos en vivo, gastronomía y actividades culturales, lo que ha impulsado la llegada de turistas nacionales e internacionales a Bogotá.

La organización anunciará próximamente el cartel oficial de artistas, así como los horarios de presentación y la programación completa.

¿Cuándo saldrán las boletas?

La venta de boletas y abonos para el Festival Cordillera 2026 estará disponible próximamente a través de los canales oficiales autorizados.

Los organizadores recomendaron a los interesados adquirir sus entradas únicamente por medios oficiales para evitar fraudes y mantenerse atentos a las redes sociales verificadas del evento, donde se informarán las fechas de preventa y venta general.

Recomendaciones para asistir al Festival Cordillera 2026

Quienes planeen asistir al festival pueden empezar a organizar su visita con anticipación.

Entre las principales recomendaciones se encuentra utilizar el transporte público para facilitar el ingreso y la salida del evento, revisar previamente las restricciones sobre objetos permitidos y consultar la información oficial relacionada con accesos, horarios y logística.

Todos los detalles sobre artistas, programación y novedades serán publicados en el sitio web y las redes oficiales del Festival Cordillera, donde también se ofrecerán actualizaciones en tiempo real durante el evento.