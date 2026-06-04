Explosión en mina de Sutatausa: seis atrapados

Las autoridades del departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, investigan si la explosión ocurrida este jueves en una mina de carbón del municipio de Sutatausa dejó a seis trabajadores atrapados bajo tierra.

"Se presenta un fuerte accidente minero en la vereda Las Peñas, en la mina La Carbonera San Antonio, en el municipio de Sutatausa. Al parecer, hay seis mineros atrapados", informaron los Bomberos de Cundinamarca.

¿Qué se sabe de la emergencia?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se habría registrado al interior del socavón por una presunta acumulación de gas metano. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Mientras avanza la verificación de lo ocurrido, organismos de socorro y entidades de atención de emergencias se desplazan hacia la zona para evaluar la situación y adelantar las labores de búsqueda y rescate, así como la inspección de las condiciones dentro de la explotación minera.

Una región marcada por la actividad minera

Cundinamarca es uno de los departamentos con mayor tradición minera del país, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, actividades que durante décadas han sido fundamentales para la economía de varios municipios.

No obstante, esta vocación productiva también ha estado acompañada de accidentes recurrentes en minas subterráneas, muchos de ellos relacionados con la acumulación de gases, fallas en los sistemas de ventilación y operaciones desarrolladas en condiciones de alto riesgo.