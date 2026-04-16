"Fue cinematográfico", Aida Victoria Merlano sobre el caso de su mamá

La participación de Aída Victoria Merlano en el reality La Mansión VIP ha generado una fuerte conversación en redes sociales, no solo por su faceta personal como madre, sino por las revelaciones que ha hecho sobre el episodio judicial que la llevó a ser conocida a nivel nacional.

Del anonimato a la polémica mediática

Durante una charla con sus compañeros dentro del programa, la creadora de contenido recordó los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2019, fecha clave en su historia familiar. Según explicó, su nombre saltó a la esfera pública tras ser vinculada al escape de su madre, la excongresista Aída Merlano.

“Porque mi mamá se fugó de una cárcel y a mí me acusaron de complicidad”, relató frente a las cámaras, dejando claro el impacto que este suceso tuvo en su vida personal y mediática.

Una fuga que estremeció al país

La influenciadora recordó que su madre cumplía una condena por delitos relacionados con la compra de votos cuando protagonizó una fuga que calificó como “cinematográfica”. El escape ocurrió durante una cita odontológica, desde donde la exfuncionaria logró huir descendiendo por una cuerda desde una ventana, un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que rápidamente se viralizó en medios nacionales.

Además, Aída Victoria aseguró que el caso estuvo rodeado de controversias, incluyendo supuestas irregularidades en el proceso judicial. “A ella no le metieron solo la compra de votos, le metieron porte de armas… la Policía mete armas en su sede política para llevársela presa más tiempo”, afirmó.