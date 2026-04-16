"Fue cinematográfico", Aida Victoria Merlano sobre el caso de su mamá

La participación de Aída Victoria Merlano en el reality La Mansión VIP ha generado una fuerte conversación en redes sociales, no solo por su faceta personal como madre, sino por las revelaciones que ha hecho sobre el episodio judicial que la llevó a ser conocida a nivel nacional.
Del anonimato a la polémica mediática
Durante una charla con sus compañeros dentro del programa, la creadora de contenido recordó los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2019, fecha clave en su historia familiar. Según explicó, su nombre saltó a la esfera pública tras ser vinculada al escape de su madre, la excongresista Aída Merlano.
“Porque mi mamá se fugó de una cárcel y a mí me acusaron de complicidad”, relató frente a las cámaras, dejando claro el impacto que este suceso tuvo en su vida personal y mediática.
Una fuga que estremeció al país
La influenciadora recordó que su madre cumplía una condena por delitos relacionados con la compra de votos cuando protagonizó una fuga que calificó como “cinematográfica”. El escape ocurrió durante una cita odontológica, desde donde la exfuncionaria logró huir descendiendo por una cuerda desde una ventana, un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que rápidamente se viralizó en medios nacionales.
Además, Aída Victoria aseguró que el caso estuvo rodeado de controversias, incluyendo supuestas irregularidades en el proceso judicial. “A ella no le metieron solo la compra de votos, le metieron porte de armas… la Policía mete armas en su sede política para llevársela presa más tiempo”, afirmó.
Su versión sobre la acusación
La joven también aclaró su papel durante el escape. Aunque confirmó que se encontraba en el lugar el día de los hechos, insistió en que no participó en la fuga ni tuvo conocimiento del plan en el momento en que ocurrió.
Este señalamiento fue clave en el proceso judicial que enfrenta desde entonces, el cual, según ella misma explicó, se encuentra en una etapa definitiva.
Un proceso aún sin resolver
Aída Victoria reveló que, tras varios años de proceso, su situación legal está cerca de definirse. “De hecho ya estoy en la última instancia para ver si me voy presa o quedo libre”, expresó, evidenciando la incertidumbre que aún marca su presente.
Impacto en su vida personal y pública
Desde su ingreso a La Mansión VIP, la influenciadora también ha compartido lo difícil que ha sido separarse de su hijo Emi, de pocos meses de nacido, lo que ha generado empatía entre algunos seguidores.
Sin embargo, sus declaraciones sobre el caso judicial han reavivado el debate en redes sociales, donde usuarios discuten tanto su responsabilidad como las condiciones en las que se dio el proceso contra su madre.