Colombia podría enfrentar nuevos aranceles de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso nuevos aranceles contra más de 60 países y bloques económicos, entre ellos la Unión Europea, China, México, India, Japón, Reino Unido y Colombia, al considerar que no cumplen adecuadamente las normas para combatir el trabajo forzado en las cadenas de producción.

La iniciativa fue anunciada por Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, quien afirmó que “es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada”.

La propuesta marca un nuevo intento de la administración Trump por reforzar su política comercial basada en aranceles, luego de los obstáculos legales que enfrentó en los tribunales. Sin embargo, la medida aún debe superar un proceso de revisión antes de entrar en vigor, ya generó críticas por parte de la Unión Europea.

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¿Cómo funcionarían los aranceles?

Los gravámenes propuestos oscilan entre el 10 % y el 12,5 %, según un documento oficial. De acuerdo con la iniciativa, Estados Unidos aplicaría una tarifa del 10 % a los países que hayan adoptado o prometido medidas para restringir las importaciones vinculadas al trabajo forzado, mientras que para el resto la tasa sería del 12,5 %.

Sin embargo, el documento no precisa qué porcentaje correspondería a cada nación. Colombia figura entre las economías incluidas en el primer grupo.

De concretarse, la medida podría afectar las relaciones comerciales entre ambos países y encarecer el ingreso de productos colombianos al mercado estadounidense, uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales.

No es la primera vez que Trump recurre a los aranceles

La advertencia se suma a una serie de episodios recientes en los que Trump ha utilizado los aranceles como mecanismo de presión diplomática. A comienzos de 2025, el presidente estadounidense amenazó con imponer gravámenes del 25 % a Colombia durante una disputa relacionada con vuelos de migrantes deportados, medida que posteriormente fue desactivada tras negociaciones entre ambos gobiernos.

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