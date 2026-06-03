Registraduría responde a Petro por denuncias de fraude electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en la red social X sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026 y aseguró que el proceso se ha desarrollado con transparencia y bajo la supervisión de organismos de control.
A través de un comunicado, el organismo electoral rechazó las afirmaciones sobre presuntas irregularidades en el censo electoral y aclaró que este no se cerró dos meses antes de las elecciones. Según la entidad, el 31 de marzo finalizó únicamente el proceso de inscripción de ciudadanos para cambiar su puesto de votación, mientras que el censo definitivo, con 41,4 millones de colombianos habilitados para votar, fue cerrado el 30 de abril.
La entidad también defendió la distribución de votantes por mesa y aseguró que era normal que más de 5.300 mesas registraran más de 300 sufragantes, debido a que algunas tienen capacidad para atender entre 360 y 1.200 ciudadanos.
Además, negó que se hayan realizado modificaciones al software electoral el pasado 26 de mayo y explicó que ese día solo se entregó información técnica a los auditores de los partidos políticos como parte de los mecanismos de transparencia y verificación del proceso electoral.
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Transparencia en el escrutinio
La entidad recordó que toda la información electoral fue entregada a las organizaciones políticas para que realizaran sus propios procesos de verificación, validación y análisis.
Asimismo, destacó que las diferentes etapas de organización de las elecciones fueron socializadas con representantes de los partidos, el Gobierno nacional, organismos de control y misiones de observación electoral.
Según la Registraduría, el proceso de escrutinio ha avanzado de manera ágil gracias al trabajo de los jueces de la República y fueron mínimas las reclamaciones presentadas por los testigos electorales durante la jornada de votación y el conteo de votos.
Alerta por formularios E-14 manipulados con IA
Finalmente, la entidad alertó sobre la circulación en redes sociales de formularios E-14 presuntamente manipulados mediante inteligencia artificial, los cuales no corresponderían a las actas oficiales de las mesas de votación.
Ante esta situación, la Registraduría invitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República a continuar acompañando y vigilando el proceso electoral de cara a la segunda vuelta presidencial.
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