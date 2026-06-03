Registraduría responde a Petro por denuncias de fraude electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en la red social X sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026 y aseguró que el proceso se ha desarrollado con transparencia y bajo la supervisión de organismos de control.

A través de un comunicado, el organismo electoral rechazó las afirmaciones sobre presuntas irregularidades en el censo electoral y aclaró que este no se cerró dos meses antes de las elecciones. Según la entidad, el 31 de marzo finalizó únicamente el proceso de inscripción de ciudadanos para cambiar su puesto de votación, mientras que el censo definitivo, con 41,4 millones de colombianos habilitados para votar, fue cerrado el 30 de abril.

La entidad también defendió la distribución de votantes por mesa y aseguró que era normal que más de 5.300 mesas registraran más de 300 sufragantes, debido a que algunas tienen capacidad para atender entre 360 y 1.200 ciudadanos.

Además, negó que se hayan realizado modificaciones al software electoral el pasado 26 de mayo y explicó que ese día solo se entregó información técnica a los auditores de los partidos políticos como parte de los mecanismos de transparencia y verificación del proceso electoral.

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