La primera encuesta tras las elecciones: ¿quién ganaría la Presidencia?

La primera encuesta presidencial conocida después de la primera vuelta ya muestra cómo comenzaría la disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La medición, hecha por AtlasIntel, llega a menos de tres semanas de la votación definitiva del 21 de junio.
La primera medición tras la primera vuelta
La segunda vuelta presidencial ya tiene su primera foto. Después de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a la definición final, AtlasIntel publicó una nueva encuesta sobre intención de voto para la elección del próximo 21 de junio.
El dato tiene especial atención porque AtlasIntel fue una de las firmas que más se acercó al resultado de la primera vuelta, particularmente en la medición del crecimiento de De la Espriella. Sin embargo, como toda encuesta, se trata de una medición de intención de voto en un momento específico de la campaña y no de un resultado anticipado.
Según el estudio, Abelardo de la Espriella arrancaría la segunda vuelta por delante de Iván Cepeda. La encuesta le da al candidato del movimiento Defensores de la Patria el 50,3 % de intención de voto, frente al 42,6 % del candidato del Pacto Histórico. La diferencia entre ambos es de 7,7 puntos porcentuales.
La medición también registra un voto en blanco de 3,7 %, un 2,9 % de personas que aún no sabe por quién votará y un 0,5 % que afirma que votaría nulo o no participaría en la jornada electoral.
¿Qué muestra la encuesta?
La encuesta fue realizada entre el 1 y el 2 de junio, apenas después de la primera vuelta presidencial. De acuerdo con la ficha técnica, participaron 2.030 personas, con un margen de error de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. La recolección se hizo mediante metodología digital, bajo el sistema Atlas Random Digital Recruitment.
El contexto inmediato de la medición es el resultado de la primera vuelta. Según el preconteo de la Registraduría, De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 %, mientras que Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90 %. Como ninguno logró la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, ambos pasaron a la elección definitiva.
Uno de los puntos centrales está en la redistribución de los votos de los candidatos que quedaron por fuera. Según AtlasIntel, el 76,4 % de quienes votaron por Paloma Valencia apoyaría a De la Espriella en segunda vuelta. Entre los votantes de Sergio Fajardo, en cambio, el mayor bloque se inclina por el voto en blanco, con 43,6 %; un 24,2 % votaría por Cepeda y un 18,9 % por De la Espriella.
Por regiones, la encuesta ubica a De la Espriella con ventaja en el Caribe, la región Central y Amazonía-Orinoquía. Cepeda aparece adelante en Bogotá y en la región Pacífica, dos zonas que se mantienen como sus principales bases de apoyo electoral.
La medición también preguntó por el rechazo hacia los dos aspirantes. El 56,6 % de los encuestados dijo rechazar a Iván Cepeda como posible presidente, mientras que el 40,3 % respondió lo mismo frente a Abelardo de la Espriella.
La segunda vuelta será el 21 de junio. Hasta entonces, las campañas buscarán atraer a los votantes de centro, reducir los niveles de rechazo y disputar a quienes aún no definen si votarán por alguno de los dos candidatos, en blanco o si no participarán.