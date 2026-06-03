La primera encuesta tras las elecciones: ¿quién ganaría la Presidencia?

La primera encuesta presidencial conocida después de la primera vuelta ya muestra cómo comenzaría la disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La medición, hecha por AtlasIntel, llega a menos de tres semanas de la votación definitiva del 21 de junio.

La primera medición tras la primera vuelta

La segunda vuelta presidencial ya tiene su primera foto. Después de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a la definición final, AtlasIntel publicó una nueva encuesta sobre intención de voto para la elección del próximo 21 de junio.

El dato tiene especial atención porque AtlasIntel fue una de las firmas que más se acercó al resultado de la primera vuelta, particularmente en la medición del crecimiento de De la Espriella. Sin embargo, como toda encuesta, se trata de una medición de intención de voto en un momento específico de la campaña y no de un resultado anticipado.

Según el estudio, Abelardo de la Espriella arrancaría la segunda vuelta por delante de Iván Cepeda. La encuesta le da al candidato del movimiento Defensores de la Patria el 50,3 % de intención de voto, frente al 42,6 % del candidato del Pacto Histórico. La diferencia entre ambos es de 7,7 puntos porcentuales.

La medición también registra un voto en blanco de 3,7 %, un 2,9 % de personas que aún no sabe por quién votará y un 0,5 % que afirma que votaría nulo o no participaría en la jornada electoral.