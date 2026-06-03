Juan Daniel Oviedo se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial y evitó apoyar a Iván Cepeda o a Abelardo de la Espriella. El excandidato a la Vicepresidencia pidió menos reuniones privadas y más debates públicos antes de la votación del 21 de junio.
Oviedo marca distancia de los dos candidatos
Juan Daniel Oviedo rompió su silencio tras la primera vuelta presidencial y dejó claro que, por ahora, no respaldará públicamente a ninguno de los dos candidatos que siguen en competencia. En un video publicado en sus redes sociales, el excandidato a la Vicepresidencia por la campaña de Paloma Valencia reconoció que su propuesta política no logró convertirse en una opción viable para millones de colombianos.
“¿Petro se va o no? Ese fue el mensaje de estas elecciones”, dijo Oviedo al inicio de su pronunciamiento. Según explicó, su campaña buscaba construir un gobierno de transición, de estabilización y de suma entre distintos sectores, pero ese propósito no tuvo el resultado esperado en las urnas.
El exdirector del Dane sostuvo que debe respetar la decisión de los votantes y señaló que la mayoría de los colombianos ya tiene una posición frente a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. Sin embargo, evitó decir si votará por Iván Cepeda o por Abelardo de la Espriella.
En lugar de adherir a una campaña, Oviedo fijó varios límites políticos. Afirmó que el país no merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, discrimine a minorías históricamente invisibilizadas, ponga en riesgo la estabilidad institucional o busque destruir a quienes piensan distinto.
“No más cafés, más debates”
El mensaje también respondió al ambiente de acercamientos políticos que se abrió después de la primera vuelta. En los últimos días, distintos sectores han buscado reuniones con figuras del centro y de campañas que quedaron por fuera de la segunda vuelta. Oviedo resumió su posición con una frase: “No más cafés, más debates”.
Con esa expresión, el exconcejal de Bogotá pidió que Cepeda y De la Espriella expliquen públicamente sus propuestas antes de la votación. Según dijo, el país no necesita más gestos privados ni acuerdos simbólicos, sino conocer cuál es la Colombia que cada candidato quiere construir y con quiénes gobernaría.
Oviedo también cuestionó que la discusión se concentre en contra de quién está cada campaña. Para él, el debate debería pasar de la confrontación a la presentación de planes concretos de gobierno. “Queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién”, afirmó.
El pronunciamiento deja a Oviedo en una posición distinta a la de otros sectores que ya han empezado a moverse hacia alguno de los dos finalistas. Aunque no llamó al voto en blanco ni anunció neutralidad formal, sí dejó claro que su prioridad estará en el día posterior a la elección.
“Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos”, señaló.
Con la segunda vuelta en marcha, la postura de Oviedo añade presión sobre las campañas de Cepeda y De la Espriella para participar en debates públicos. La definición presidencial dependerá ahora de los apoyos que logren sumar, pero también de cómo respondan a las exigencias de sectores que no quieren adhesiones automáticas.