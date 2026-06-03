Juan Daniel Oviedo se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial y evitó apoyar a Iván Cepeda o a Abelardo de la Espriella. El excandidato a la Vicepresidencia pidió menos reuniones privadas y más debates públicos antes de la votación del 21 de junio.

Oviedo marca distancia de los dos candidatos

Juan Daniel Oviedo rompió su silencio tras la primera vuelta presidencial y dejó claro que, por ahora, no respaldará públicamente a ninguno de los dos candidatos que siguen en competencia. En un video publicado en sus redes sociales, el excandidato a la Vicepresidencia por la campaña de Paloma Valencia reconoció que su propuesta política no logró convertirse en una opción viable para millones de colombianos.

“¿Petro se va o no? Ese fue el mensaje de estas elecciones”, dijo Oviedo al inicio de su pronunciamiento. Según explicó, su campaña buscaba construir un gobierno de transición, de estabilización y de suma entre distintos sectores, pero ese propósito no tuvo el resultado esperado en las urnas.

El exdirector del Dane sostuvo que debe respetar la decisión de los votantes y señaló que la mayoría de los colombianos ya tiene una posición frente a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. Sin embargo, evitó decir si votará por Iván Cepeda o por Abelardo de la Espriella.

En lugar de adherir a una campaña, Oviedo fijó varios límites políticos. Afirmó que el país no merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, discrimine a minorías históricamente invisibilizadas, ponga en riesgo la estabilidad institucional o busque destruir a quienes piensan distinto.